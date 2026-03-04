Στην G-League ο Γιούρτσεβεν, ψάχνει μια νέα ευκαιρία στο ΝΒΑ

Την επιστροφή του στον «μαγικό κόσμο» μέσω της G-League θα ψάξει το προσεχές διάστημα ο Τούρκος σέντερ.
Ο Γιούρτσεβεν έμεινε προ ημερών ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Aktor και δεν μπορούσε να αγωνιστεί στην Euroleague με άλλη ομάδα την τρέχουσα σεζόν, αφού η σχετική προσθεσμία είχε παρέλθει.
Έτσι, ο 27χρονος ψηλός αποφάσισε να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Άλλωστε, γνωρίζει την αμερικανική αγορά, έχοντας παίξει για τρία χρόνια στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Χιτ και των Τζαζ (113 συμμετοχές με 5 πόντους και 4,6 ριμπάουντ ανά αγώνα).
Ο Γιούρτσεβεν, λοιπόν, υπέγραψε στη θυγατρική ομάδα των Ρόκετς, τους Rio Grande Valley Vipers και θα ψάξει για την νέα ευκαιρία του στην καλύτερη λίγκα του πλανήτη.
NBA veteran Ömer Yurtseven has signed into G League, per source, and will join the Rio Grande Valley Vipers. The former Miami Heat and Utah Jazz 7-footer spent the past two seasons in Greece with Panathinaikos B.C.— Jake Fischer (@JakeLFischer) March 4, 2026