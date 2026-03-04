Στην G-League ο Γιούρτσεβεν, ψάχνει μια νέα ευκαιρία στο ΝΒΑ

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέγραψε συμβόλαιο στη θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς στην G-League και θα ψάξει μια νέα ευκαιρία στο ΝΒΑ.

Την επιστροφή του στον «μαγικό κόσμο» μέσω της G-League θα ψάξει το προσεχές διάστημα ο Τούρκος σέντερ.

Ο Γιούρτσεβεν έμεινε προ ημερών ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Aktor και δεν μπορούσε να αγωνιστεί στην Euroleague με άλλη ομάδα την τρέχουσα σεζόν, αφού η σχετική προσθεσμία είχε παρέλθει.

Έτσι, ο 27χρονος ψηλός αποφάσισε να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Άλλωστε, γνωρίζει την αμερικανική αγορά, έχοντας παίξει για τρία χρόνια στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Χιτ και των Τζαζ (113 συμμετοχές με 5 πόντους και 4,6 ριμπάουντ ανά αγώνα).

Ο Γιούρτσεβεν, λοιπόν, υπέγραψε στη θυγατρική ομάδα των Ρόκετς, τους Rio Grande Valley Vipers και θα ψάξει για την νέα ευκαιρία του στην καλύτερη λίγκα του πλανήτη.