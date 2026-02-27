Όσμαν και Μπιμπέροβιτς «καθάρισαν» για την Τουρκία μέσα στην Σερβία

Η Τουρκία πήρε σπουδαίο διπλό μέσα στην Σερβία, επικρατώντας με 82-78, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να διατηρεί το αήττητο στα προκριματικά του Mundobasket. Κορυφαίος ο Μπιμπέροβιτς (22π.), φοβερή εμφάνιση από Όσμαν (16π. 6ασ.) και Γιούρτσεβεν (14π. 8ρ.)

Σπουδαίο διπλό της Τουρκίας μέσα στην Σερβία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, έχοντας τον έλεγχο στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, άντεξε στην πίεση των «πλαβί» στο φινάλε επικρατώντας τελικά με 82-78.

Η Τουρκία συνεχίζει αήττητη στην φάση των προκριματικών βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-0, με την ομάδα του Αλιμπίγιεβιτς να πέφτει στο 2-1.

Για τους νικητές ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν κορυφαίος με 22 πόντους και 5/10τρ. με τον Όσμαν να είναι κομβικός με 16 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Σπουδαία εμφάνιση και του Γιούρτσεβεν με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Μάρκοβιτς ήταν ο κορυφαίος με 19 πόντους με 4 ριμπάουντ, με τον Όγκνιεν Ντόμπριτς να συμπληρώνει 17 πόντους με 5/13τρ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 31-46, 54-57, 78-82

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης