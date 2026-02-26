Η Nike προόριζε τον Τζόρνταν για «Black Mamba» - Πώς έγινε τελικά ο Μπράιαντ

Ο Κόμπε Μπράιαντ είναι γνωστός και ως «Black Mamba» ωστόσο η ιστορία θα μπορούσε να ήταν διαφορετική με τον Μάικλ Τζόρνταν να έχει το παρατσούκλι.

Σύμφωνα με το «ESPN», η Nike προόριζε το παρατσούκλι «Black Mamba» αρχικά για τον Μάικλ Τζόρνταν. Ωστόσο, ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς φοβάται τα φίδια και έτσι απέρριψε αυτή την καμπάνια.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Κόμπε Μπράιαντ είδε το «Kill Bill Vol. 2» και σε μία σκηνή είδε ένα φίδι. Τότε, σκέφτηκε πως ταιρίαζει η προσωπικότητά του και ο τρόπος παιχνιδιού του με το συγκεκριμένο ζώο, χωρίς να γνωρίζει πως υπήρχε μία καμπάνια για τον Τζόρνταν.

Τελικά, ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς πήρε το παρατσούκλι «Black Mamba» και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.