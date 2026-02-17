«In Ataman we trust»: Η πιο σωστή απόφαση την πιο σωστή στιγμή

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για μια ακόμα δύσκολη στιγμή που καλείται να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός, μετά την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να βγαίνει μπροστά και να στηρίζει παίκτες και προπονητές, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αντεπίθεσης.

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του προημιτελικού του Κυπέλλου, του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ, έχει ξεκινήσει και πλέον φτάνει στο τέλος της.

Ο Παναθηναϊκός σε λίγες ώρες θα βρίσκεται στην Κρήτη, για την υποτιθέμενη γιορτή του Ελληνικού μπάσκετ, με έναν και ξεκάθαρο στόχο.

Την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου.

Είναι δεδομένο ότι μέχρι αργά χθες το βράδυ το κλίμα στα αποδυτήρια του Telekom Center, όχι μόνο δεν ήταν το ιδανικό αλλά ήταν κακό. Η σοκαριστική εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό επέφερε τριγμούς στο εσωτερικό της ομάδας, τη στιγμή που στα social media στήθηκε ένα ξέφρενο πάρτι από τους γνωστούς… αγνώστους που περιμένουν στη γωνία τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.

Φήμες για παραιτήσεις, φήμες για απολύσεις, φήμες για το οτιδήποτε, από την Κυριακή το απόγευμα, μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα. Ένα εικοσιτετράωρο που αποδείχθηκε ότι ήταν η χαρά του αντί… Παναθηναϊκού, μέχρι που ανέλαβε δράση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Τις κρίσιμες ώρες όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ομάδα και μακριά από τα μέσα και τις κάμερες, έκατσαν κάτω, συζητήσαν, ανέλυσαν την κατάσταση. Με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ τις πρώτες πρωινές ώρες να βγαίνει μπροστά, να γίνεται και πάλι ασπίδα για όλους στο «τριφύλλι» και παράλληλα να δίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με διαδοχικά posts στο Instagram αποθέωσε τον Εργκίν Αταμάν και όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Έναν προς έναν.

«Είμαστε ακόμη εδώ...

Ας τους δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την βαρύτερη φανέλα στην Ευρώπη. Ταλέντο και α.....α, έχουμε αρκετά για να δώσουμε λίγο σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.

Είναι η ώρα να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει να είσαι μέρος της παναθηναϊκής οικογένειας. Αγώνα με τον αγώνα, βήμα-βήμα. επιστροφή στο πεπρωμένο μας, την κορυφή!» είπε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ και άπαντες έλαβαν το σύνθημα. Εντός και εκτός T-Center.

Από την κρίση αυτή ο Παναθηναϊκός βγαίνει πιο δυνατός. Βγαίνει πιο συσπειρωμένος. Βγαίνει απόλυτα ενωμένος.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει λάβει την απόλυτη ψήφο εμπιστοσύνης από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ταυτόχρονα έχει στα χέρια του 2+1 «όπλα».

Τον Κέντρικ Ναν που επέστρεψε στην ενεργό δράση, μετά από σχεδόν ενάμιση μήνα απουσίας και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Γιαννακόπουλος «ξανατρελάθηκε» και έκανε τα πάντα για να ντύσει στα πράσινα τον Αμερικανό παικταρά και να τον φέρει στην Αθήνα.

Ο Τούρκος τεχνικός ξέρει καλά ότι, πλέον, έχει όλα τα εχέγγυα, έχει όλα τα «όπλα» για να αναστρέψει την κατάσταση. Και όλα αυτά τη στιγμή που όπως όλα δείχνουν (αν και δεν υπάρχει η παραμικρή επίσημη επιβεβαίωση) ο Ματίας Λεσόρ είναι πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε κίνηση ματ την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του, την πίστη του στις δυνατότητές του. Λίγο πριν τη «μάχη» για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός πάει στην Κρήτη για να αλλάξει τα δεδομένα.

ΥΓ1: Η πίστη στον Εργκίν Αταμάν δεν είναι υπό… συζήτηση. Και δεν έχει να κάνει με το αν ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει ή όχι το Κύπελλο Ελλάδας. Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Είναι ο κορυφαίος τεχνικός της Ευρώπης. Είναι ο προπονητής που έφερε και πάλι τον Παναθηναϊκό στα Final-4. Είναι ο προπονητής που «οδήγησε» την ομάδα του «τριφυλλιού» και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

ΥΓ2: Μια κουβέντα για Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός είναι υπερπαικάρα. Είναι σούπερ σταρ. Είναι ο περσινός MVP του Φιναλ-4. Όμως μόνος του δε μπορεί να βγάλει τον Παναθηναϊκού από τα προβλήματά του. Είναι ένα επιπλέον «όπλο», αλλά μόνο όλοι μαζί μπορούν να δώσουν λύσεις.

ΥΓ3: Η παραίτηση Διαμαντίδη από την ΕΟΚ προφανώς και έχει ψωμάκι…