Ο Ρότζερς αναδείχθηκε ως ο παίκτης της σεζόν στο Europa League

Ο μέσος της Άστον Βίλα ανακηρύχθηκε παίκτης της σεζόν του Europa League, όπως ανακοίνωσε η UEFA.

Ο 23χρονος διεθνής Άγγλος, ολοκλήρωσε μια εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη σκοράροντας το τρίτο γκολ και δίνοντας μια ασίστ στον καθοριστικό χθεσινό αγώνα της Κωνσταντινούπολης (3-0 την Φράιμπουργκ), εξασφαλίζοντας το τρόπαιο και τερματίζοντας μια 30χρονη αναμονή για τίτλους για τον σύλλογο της Premier League.

Ο Ρότζερς ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της πορείας της Βίλα προς τον τελικό, σκοράροντας επίσης εναντίον της Σάλτσμπουργκ και της Μπολόνια, και μοιράζοντας πέντε ασίστ.

Ο επιθετικός της Φράιμπουργκ, Γιόχαν Μανζάμπι, ανακηρύχθηκε η «αποκάλυψη της σεζόν» του Europa League. Ο 20χρονος διεθνής Ελβετός αγωνίστηκε και στους 15 αγώνες για τη φιναλίστ, σκοράροντας δύο φορές, συμπεριλαμβανομένου ενός κρίσιμου γκολ στον ημιτελικό εναντίον της Μπράγκα, και δίνοντας δύο ασίστ.