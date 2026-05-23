Πρωτάθλημα και έσοδα ρεκόρ για την Άρσεναλ

Η Άρσεναλ, λίγες ημέρες πριν από τον τελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν (30/5-19:00) μπορεί ήδη να καυχηθεί ότι έχει μια σεζόν-ρεκόρ.

Έχοντας ήδη κατακτήσει την Premier League μετά από 22 χρόνια, έχουν ήδη σπάσει το ρεκόρ όλων των εποχών για έσοδα σε μία σεζόν για αγγλικό σύλλογο.

Όπως αναφέρουν οι «The Times», η Άρσεναλ έχει καταγράψει έσοδα-ρεκόρ 760 εκατομμυρίων λιρών φέτος (879 εκατομμύρια ευρώ). Ποσό που ξεπερνά το προηγούμενο ποσό που είχε οριστεί για τη σεζόν 2023/24 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κέρδισε 715 εκατομμύρια ευρώ (826,6 εκατομμύρια ευρώ).

Επιπλέον, εάν κατακτήσουν το Champions League, οι Λονδρέζοι θα προσθέσουν άλλα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας τα έσοδά τους σε πάνω από 885 εκατομμύρια ευρώ.



Έτσι κι αλλιώς η Άρσεναλ θα είναι ο σύλλογος με τα τρίτα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία, πίσω μόνο από τους δύο συλλόγους που μπορούν να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ: τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα.