Οι κορυφαίες πεντάδες αμυντικών για την φετινή σεζόν στο NBA (vids)

Στην πρώτη πεντάδα των αμυντικών που έλαμψαν την φετινή σεζόν στο NBA, βρέθηκαν ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σπερς), ο Τσετ Χόλμγκρεν (Θάντερ), ο Άουσαρ Τόμπσον (Πίστονς), ο Ρούντι Γκομπέρ (Τίμπεργουλβς) και ο Ντέρικ Ουάιτ (Σέλτικς).
Στην δεύτερη πεντάδα επιλέχθηκαν, ο Μπαμ Αντεμπάγιο (Χιτ), ο Σκότι Μπαρνς (Ράπτορς), ο Κέισον Ουάλας (Θάντερ), ο Ντάισον Ντάνιελς (Χοκς) και ο Όου Τζι Ανουνόμπι των Νιου Γιορκ Νικς.
