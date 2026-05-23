Οι κορυφαίες πεντάδες αμυντικών για την φετινή σεζόν στο NBA (vids)

Τις δύο πεντάδες με τους αμυντικούς που ξεχώρισαν την φετινή σεζόν, ανακοίνωσε το NBA, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα και τον Τσετ Χόλμγκρεν να ξεχωρίζουν.

Στην πρώτη πεντάδα των αμυντικών που έλαμψαν την φετινή σεζόν στο NBA, βρέθηκαν ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σπερς), ο Τσετ Χόλμγκρεν (Θάντερ), ο Άουσαρ Τόμπσον (Πίστονς), ο Ρούντι Γκομπέρ (Τίμπεργουλβς) και ο Ντέρικ Ουάιτ (Σέλτικς).

Στην δεύτερη πεντάδα επιλέχθηκαν, ο Μπαμ Αντεμπάγιο (Χιτ), ο Σκότι Μπαρνς (Ράπτορς), ο Κέισον Ουάλας (Θάντερ), ο Ντάισον Ντάνιελς (Χοκς) και ο Όου Τζι Ανουνόμπι των Νιου Γιορκ Νικς.