Βαγγέλης Αλεξανδρής κατά Ντικούδη για την... ασπίδα στην ΕΟΚ

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής επέκρινε τον Δήμο Ντικούδη για όσα έγραψε για να υπερασπιστεί την ΕΟΚ.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων, έσπευσε να υπερασπιστεί την ΕΟΚ μετά το ξέσπασμα του προπονητή του Αμαρουσίου κατά του συστήματος της Ομοσπονδίας, που έχει βάλει στο... σημάδι την ομάδα των βορείων προαστίων.

Σε ανάρτησή του ο Βαγγέλης Αλεξανδρής επικρίνει τη στάση του Δήμου Ντικούδη, με τον έμπειρο προπονητή να κάνει λόγο για ανθρώπους χωρίς ουσιαστικό ρόλο στην ΕΟΚ, που δεν παίρνουν θέση για σοβαρά προβλήματα του χώρου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ξέρετε τι με ενοχλεί; Παιδιά πού γράψανε ιστορία στο μπάσκετ.. και κάνανε δικαίως περιουσία.. που τους εξασφαλίζει μια άνετη ζωή.. συντάχθηκαν στην σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ με μισθό.. χωρίς να έχουν ουσιαστικό ρόλο.. χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να πάρουν θέση σε σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τον χώρο.. και να κάνουν επίθεση σε επαγγελματίες με προσφορά στον χώρο.. προσβάλλοντας την δουλειά και την προσωπικότητα τους!!

ΥΓ. Περίμενα από την διοίκηση του αγαπημένου μου Αμαρουσίου.. που την υπόληψη υπερασπίστηκε ο προπονητής του.. κάποια τοποθέτηση!!