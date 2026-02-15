Θίχτηκε ο υπάλληλος της ΕΟΚ, Δήμος Ντικούδης: «Κοίτα τον καθρέφτη σου»

Προφανώς θιγόμενος από τα όσα ειπώθηκαν χθες, ίσως αντιλαμβανόμενος ότι ενοχλεί το σύστημα του ελληνικού μπάσκετ, ο Δήμος Ντικούδης σχολίασε στο Facebook τα ακόλουθα: «Όταν δεν μπορείς πλέον να προπονήσεις και είσαι κοντά στο να υποβιβάσεις έναν σύλλογο με δύο εκατομμύρια μπάτζετ, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να μείνεις στο επίκεντρο! Κοίτα τον γ@μ#μ€ν0 καθρέφτη».
Ο απόλυτος ξεπεσμός ενός αθλητή που επιβεβαιώνει πως όσο ψηλά μπορεί να φτάσει κάποιος στην αθλητική του καριέρα, τόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ως παράγοντας.