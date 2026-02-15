Θίχτηκε ο υπάλληλος της ΕΟΚ, Δήμος Ντικούδης: «Κοίτα τον καθρέφτη σου»

Με δηλώσεις που φωτογραφίζουν τον προπονητή του Αμαρουσίου, ο υπάλληλος εδώ και χρόνια του Λιόλιου και της ΕΟΚ, Δήμος Ντικούδης υπό τον ρόλο του υπεύθυνου εθνικών ομάδων (!) πέρασε στην αντεπίθεση.

Προφανώς θιγόμενος από τα όσα ειπώθηκαν χθες, ίσως αντιλαμβανόμενος ότι ενοχλεί το σύστημα του ελληνικού μπάσκετ, ο Δήμος Ντικούδης σχολίασε στο Facebook τα ακόλουθα: «Όταν δεν μπορείς πλέον να προπονήσεις και είσαι κοντά στο να υποβιβάσεις έναν σύλλογο με δύο εκατομμύρια μπάτζετ, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να μείνεις στο επίκεντρο! Κοίτα τον γ@μ#μ€ν0 καθρέφτη».

Ο απόλυτος ξεπεσμός ενός αθλητή που επιβεβαιώνει πως όσο ψηλά μπορεί να φτάσει κάποιος στην αθλητική του καριέρα, τόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ως παράγοντας.