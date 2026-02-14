Ο... πρωταθλητής των καρφωμάτων του ΝΒΑ αποκάλυψε πως απέρριψε υψηλές προτάσεις από την Euroleague

Ο Μακ ΜακΚλανγκ, που κατέκτησε τρεις σερί φορές το βραβείο του διαγωνισμού καρφωμάτων στο ΝΒΑ, υποστήριξε πως απέρριψε υψηλές προτάσεις από την Euroleague και την Κίνα, με στόχο να κυνηγήσει το «όνειρο» του «μαγικού κόσμου».

Ο 27χρονος γκαρντ δεν έχει καταφέρει να... στεριώσει σε ομάδα του «μαγικού κόσμου» και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του τα τελευταία χρόνια στη G-League. Ωστόσο, δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να ψάχνει την ευκαιρία του στο ΝΒΑ.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως στο παρελθόν απέρριψε πολύ καλές οικονομικά προτάσεις από την Euroleague και την Κίνα, καθώς η παραμονή του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη εξακολουθεί να είναι η προτεραιότητά του.

«Το βλέπω χρόνο με τον χρόνο. Είναι κάτι που σίγουρα θα εξετάζω σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Νομίζω ότι φέτος ήθελα πραγματικά να συνεχίσω να κυνηγάω το να παίζω στο ΝΒΑ. Αυτό, βέβαια, μπορεί του χρόνου να μην είναι το ίδιο.

Κάθε χρονιά είναι μια νέα χρονιά και είμαι πολύ τυχερός που πολλές ομάδες της EuroLeague και της Κίνας μου έχουν προσφέρει μεγάλα συμβόλαια, τα οποία ήταν δύσκολο να απορρίψω. Τα χρήματα δεν είναι ο βασικός παράγοντας για εμένα. Απλώς, αγαπώ το παιχνίδι και συνεχίζω να το κυνηγάω. Σίγουρα, θα εξετάσω την προοπτική του εξωτερικού, είμαι ενθουσιασμένος με όλες τις προτάσεις που έχω λάβει και θα το πάω μέρα με τη μέρα», ήταν τα λόγια του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο "HoopsHype".