Χόλμγκρεν: «Ο Τόπιτς πάλεψε για τη ζωή του, είμαστε χαρούμενοι που τα κατάφερε»

Ο Τσετ Χόλμγκρεν αποθέωσε τον «νικητή της ζωής», Νίκολα Τόπιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ άφησε στο παρελθόν την περιπέτεια με τον καρκίνο και επέστρεψε στα παρκέ για του ΝΒΑ για λογαριασμό των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Έτσι, ο Χόλμγκρεν έσταξε... μέλι για εκείνον, λέγοντας: «Όποιος παλεύει με τον καρκίνο, παλεύει για τη ζωή του. Δεν μπορώ καν να καταλάβω πώς είναι αυτό. Απλώς δείχνει τη δύναμη του Τόπιτς και το ποιος είναι ως άνθρωπος. Θα ήταν απολύτως δικαιολογημένο να... καταρρεύσει και να βαρύνει όλους τους γύρω του, να κλειστεί στον εαυτό του και να είναι θυμωμένος με τον κόσμο, γιατί δεν το άξιζε αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατάφερε να το παλέψει, να το ξεπεράσει και να επιστρέψει στο μπάσκετ», ενώ συμπλήρωσε:

«Βλέπεις ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του όταν μπορεί να βρίσκεται εκεί έξω με τα παπούτσια του. Νομίζω ότι έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θα μπορούσε να βάλει 100 σουτ ή να χάσει 100 σουτ. Όμως, ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι για εκείνον. Είναι σπουδαίο το να μπορέσει να βγει στο παρκέ, να πάρει ξανά αγωνιστικό ρυθμό. Μαθαίνει από αυτό, αλλά μαθαίνουμε κι εμείς από εκείνον».