Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπάγερν Μονάχου αναμετρήθηκαν σε ένα ματς... θρίλερ που κρίθηκε στην παράταση, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τελικά τη νίκη (111-106).

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχθηκε την Μπάγερν Μονάχου για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Το ματς ήταν «θρίλερ» στην μεγαλύτερη διάρκειά του και τελικά οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Εκεί, οι γηπεδούχοι βρήκαν περισσότερες λύσεις και κατάφεραν να επικρατήσουν με 111-106. Έτσι, πλέον η Μακάμπι έχει ρεκόρ 13-15 και η Μπάγερν βρίσκεται στο 12-16.

Για τους νικητές ο Μπλατ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Χορν να προσθέτει 14 πόντους, 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ομπστ με 33 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ αλλά και ο Ντιμιτρίεβιτς με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Ανώτερη η Μακάμπι Τελ Αβίβ και μπροστά στα αποδυτήρια

Ο Κλαρκ άνοιξε το σκορ του αγώνα με τρίποντο, με τον Γκιφάι να απαντάει για το 3-3. Σόρκιν και Ρέιμαν με ένα 5-0 έκαναν το 8-3, με τους ΜακΚόρμακ, Ομπστ, Χόλαντζ και Γκιφάι να ρίχνουν την διαφορά στους 2 (13-11). Με τρίποντα των Μπλατ και Γκιφάι η διαφορά έμεινε στο καλάθι, αλλά ο Σόρκιν ευστόχησε και αυτός σε έμμεσο τρίποντο για το 19-14. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν το προβάδισμα και ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 26-20.

Με πέντε πόντους του Λαβί η διαφορά έφτασε τους 11 (31-20), ενώ η Μπάγερν είδε τον Ομπστ με δύο τρίποντα να μειώνει σε 33-28. Ο Ρέιμαν ευστόχησε και αυτός από τα 6,75μ. για το 36-28, ενώ με τον Λούντμπεργκ η Μακάμπι έφτασε στο +9 (39-30). Ομπστ και Γκιφάι με 8 πόντους μείωσαν στον καλάθι (42-40), αλλά Σάντος και Μπλατ απάντησαν με δύο τρίποντα για το 48-40. Η Μακάμπι συνέχισε να προηγείται και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 51-45.

Ο Ντιμιτρίεβιτς πήγε να γίνει «ήρωας», ο Μπρισέτ έστειλε το ματς στην παράταση

Με τα καλάθια των ΜακΚόρμακ, Μάικ και το τρίποντο του Ομπστ οι Γερμανοί έριξαν τη διαφορά στους 4 (56-52) και με δύο ακόμα τρίποντα του Ομπστ μείωσαν σε 61-58. Τελικά, με ένα σερί 6-0 κατάφεραν να περάσουν μπροστά (69-70) και διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (74-78),

Χορντ και Ρέιμαν έριξαν τη διαφορά στον πόντο (79-80) και με τον Σόρκιν πέρασαν ξανά μπροστά με 81-80. Χορντ και Κλαρκ έφεραν την Μακάμπι στο +4 (86-82) αλλά η Μπάγερν κατάφερε να φέρει ξανά το ματς στα ίσα με τα δύο τρίποντα των Ράταν-Μέις και Χόλατζ (90-90). Ο Ομπστ με ακόμη ένα τρίποντα έβαλε μπροστά τους Γερμανούς (92-93) και με τον Σόρκιν οι δύο ομάδες βρέθηκαν ξανά ισόπαλες στο 95-95. Με τις βολές των Μπλατ και Ρέιμαν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 98-95, όμως με 9,2” για το φινάλε ο Ντιμιτρίεβιτς ευστόχησε σε τρίποντο και κέρδισε και φάουλ, κάνοντας το 98-99. Στα 2,7" ο Μπρισέτ κέρδισε φάουλ και ευστόχησε σε 1 βολή για το 99-99 της κανονικής περιόδου.



Βρήκε περισσότερες λύσεις στην παράταση η Μακάμπι

Στην παράταση ο ΜακΚόρμακ μπήκε δυνατά και πέτυχε τους πρώτους τέσσερις πόντους της Μπάγερν, αλλά Χορντ και Κλαρκ απάντησαν για τους γηπεδούχους και έβαλαν την Μακάμπι μπροστά με 107-103. Οι Γερμανοί δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και έτσι η Μακάμπι επικράτησε με 111-106.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 51-45, 74-78, 99-99, 111-106 (παρ.)

Τα στατιστικά του αγώνα.