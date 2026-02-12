Elite League: Υποδέχεται τον Κόροιβο το Αιγάλεω - Κόντρα στον Πρωτέα Βούλας η Δόξα Λευκάδας

Η 21η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται την Πέμπτη (12/2) με τρεις αναμετρήσεις.

Ο Βίκος Ιωαννίνων θα υποδεχθεί το Ψυχικό στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων, ο Πρωτέας Βούλας στο «Γ. Γεννηματάς» θα κοντραριστεί με την Δόξα Λευκάδας και το Αιγάλεω θα φιλοξενήσει τον Κόροιβο στο «Σταύρος Βενέτης». Σημειώνεται πως και τα τρία τζάμπολ θα γίνουν στις 17:00.

Σημειώνεται πως τα Βίκος Ιωαννίνων-Ψυχικό και Πρωτέας Βούλας-Δόξα Λευκάδας θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube και το Αιγάλεω-Κόροιβος από το ΕΡΤSports.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17:00 Βίκος Ιωαννίνων - Ψυχικό

17:00 Πρωτέας Βούλας - Δόξα Λευκάδας

17:00 Αιγάλεω - Κόροιβος