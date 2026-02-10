Η ΑΕΚ πήρε από νωρίς τον έλεγχο κόντρα στην Καρδίτσα, μετέτρεψε τον αγώνα σε... περίπατο και με το τελικό 90-62 παρέμεινε αήττητη στους «16» του BCL, με τους γηπεδούχους να γνωρίζουν την τέταρτη ήττα τους.

Η Καρδίτσα υποδέχθηκε την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League. Η Ένωση δε δυσκολεύτηκε να πάρει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και να φτάσει σε μία πανεύκολη νίκη με 90-62. Έτσι, η ΑΕΚ έχει πλέον ρεκόρ 4-0, ενώ η Καρδίτσα βρίσκεται στο 0-4.

Κορυφαίος παίκτης ήταν ο Νάναλι, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Μπάρτλεϊ να προσθέτει 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, ο Εστράντα τελείωσε το ματς με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Ουάσινγκτον μέτρησε 6 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα η ΑΕΚ

Η Καρδίτσα μπήκε καλύτερα στον αγώνα, με τον Καμπερίδη να φέρνει τους γηπεδούχους στο +5 (5-0). Ο Μπάρτλεϊ πέτυχε τους πρώτους πόντους της ΑΕΚ και με τους Γκρέι και Φίζελ η διαφορά έπεσε στους 3 (9-6). Η Ένωση συνέχισε να βρίσκει σκορ και με το τρίποντο του Μπάρτλεϊ και το καλάθι του Χαραλαμπόπουλου προηγήθηκε για πρώτη φορά στον αγώνα (10-11). Μετά τις βολές του Μπράντον Τζέφερσον, Μπάρτλεϊ και Λεκαβίτσιους ευστόχησαν από τα 6,75μ. και οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 19-26.

Τον ρόλο του Καμπερίδη… πήρε ο Νάναλι, ο οποίος με ένα προσωπικό 5-0 έκανε το 19-31. Μετά το καλάθι του Ουάσινγκτον πέτυχε ακόμη 4 πόντους (21-35) και ο Κουζμίνσκας με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 17 (21-38). Ο Μπράντον Τζέφερσον βρήκε σκορ για τον Καρδίτσα (25-40) αλλά στα τελευταία πέντε λεπτά η ΑΕΚ «έτρεξε» ένα σερί 13-3 και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 28-53.

«Περίπατος» για την ΑΕΚ στην Καρδίτσα

Με τους Μάντσεν, Χόρκλερ και Δίπλαρο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στους 20 (39-59), με τον Χαραλαμπόπουλο με πέντε πόντους να κάνει το 39-64. Η Καρδίτσα με τους Καμπερίδη και Καμαριανό βρήκε δύο τρίποντα, αλλά ο Νάναλι «απάντησε» στο ένα και διαμόρφωσε το 47-71 του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Νάναλι μπήκε δυνατά και στην τελευταία περίοδο και έκανε το 47-75, ενώ μετά τη βολή του Εστράντα ευστόχησε και αυτός σε δύο βολές για το 48-77. Ο Κουζμίνσκας με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στους 31 (52-83) και τελικά το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα πήρε τη νίκη με 62-90.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 28-53, 47-71, 62-90

Τα στατιστικά του αγώνα.