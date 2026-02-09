Στη Βαρκελώνη ο Χέιζ και φουντώνουν τα σενάρια! (pic)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκεται στη Βαρκελώνη με τα σενάρια να φουντώνουν αναφορικά με το μέλλον του!

Τα ισπανικά Μέσα μεταδίδουν πως ο Αμερικανός άσος είναι στη Βαρκελώνη, με τον φωτογραφικό φακό μάλιστα να τον... συλλαμβάνει στον αεροδρόμιο της πόλης και τα σενάρια να φουντώνουν για τα καλά.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν αποκλείεται και η Μπαρτσελόνα να μπει στο κόλπο για την απόκτηση του Χέιζ, με άλλα Μέσα αναφέρουν πως στην ισπανική πόλη θα πραγματοποιηθεί νέο ραντεβού με τη Φενέρμπαχτσε.

Υπενθυμίζουμε πως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την απόκτηση του Αμερικανού άσου είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Δημήτρη Ιτούδη να είναι το μεγάλο της «όπλο».

Πλέον μένει να φανεί ποιο θα είναι το μέλλον του Αμερικανού άσου, την ίδια στιγμή που η ισραηλινή ομάδα του έχει δώσει διορία 24 ωρών για να απαντήσει.