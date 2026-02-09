«Η Χάποελ δίνει 10 εκατ. δολάρια για 2,5 χρόνια στον Χέιζ και 24 ώρες να αποφασίσει»!

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά Μέσα η Χάποελ Τελ Αβίβ δίνει στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις 10 εκατ. δολάρια για 2,5 χρόνια και διορία 24 ωρών για να αποφασίσει!

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η υπόθεση του Αμερικανού άσου στην ισραηλινή ομάδα, με το «sport5» να αναφέρει πως η Χάποελ δίνει 10 εκατ. δολάρια στον Χέιζ, που έχει διορία να απαντήσει σε 24 ώρες.

Η νέα ήττα της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη βάζει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους ανθρώπους του συλλόγου να βάζουν deadline στον Χέιζ, που θα πρέπει μέσα στη διάρκεια της Δευτέρας (9/2) να απαντήσει στην πρόταση των Ισραηλινών.

Μάλιστα τα Μέσα της χώρας επιβεβαιώνουν το SDNA, που είχε αναφέρει πως μεγάλο «όπλο» στην προσπάθεια απόκτησης του Αμερικανού άσου είναι ο Ιτούδης, με τον οποίο ο Χέιζ έχει πολύ καλές σχέσεις.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχει κάνει την καλύτερη πρόταση στον Αμερικανό άσο, με τη Φενέρμπαχτε να είναι στο κόλπο, αλλά την προσφορά της να είναι η χαμηλότερη.