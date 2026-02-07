Βούτσεβιτς για το trade στους Σέλτικς: «Κάποιες ευχές γίνονται πραγματικότητα»

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το trade στους Μπόστον Σέλτικς, ενώ από το πρώτο του κιόλας ματς βοήθησε τη νέα του ομάδα.

Οι Μπόστον Σέλτικς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ με 98-96. Οι Κέλτες επέστρεψαν από το -21, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να μετράει 11 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Μιλώντας για το trade που τον έστειλε στους Σέλτικς είπε: «Ανά τα χρόνια, πολλές φορές είχα συνδεθεί με τους Σέλτικς. Και πολλές φορές όταν ήμουν στην Βοστώνη, άκουγα οπαδούς που μου έλεγαν να έρθω. Και τώρα έγινε και είμαι πολύ χαρούμενος. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Κάποιες ευχές γίνονται πραγματικότητα».

Θυμίζουμε πως έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν έναντι 21.481,481 δολαρίων.