Μπογκντάνοβιτς: Αβέβαιο το μέλλον του στο ΝΒΑ - Ποια είναι τα... ερωτηματικά

Ο αρχηγός της εθνικής Σερβίας, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, παρουσιάζεται ως πιθανός υποψήφιος για ανταλλαγή από τους Λος Άντζελες Κλίπερς και το μέλλον του στο ΝΒΑ παραμένει αβέβαιο.

Ο «Μπόγκι» περνάει μια δύσκολη σεζόν στο «ΛΑ», καθώς έχει αγωνιστεί σε μόλις 16 ματς μέχρι στιγμής, μετά τον τραυματισμό του στο EuroBasket, που στοίχισε στους «πλάβι».

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ και τη Σερβία υποστηρίζουν πως το μέλλον του στον «μαγικό κόσμο» είναι αβέβαιο. Άλλωστε, όπως έχει γίνει γνωστό το τελευταίο διάστημα, οι Κλίπερς «ψάχνονται» στην αγορά και η ανταλλαγή του πριν από το deadline (5/2) συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να τονιστεί πως την τρέχουσα σεζόν ο άλλοτε σταρ της Φενέρμπαχτσε έχει εγγυημένο συμβόλαιο ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων. Όμως, για την επόμενη αγωνιστική χρονιά υπάρχει team option, πράγμα που σημαίνει πως η ομάδα του (οι Κλίπερς ή ο επόμενος σύλλογος που θα τον αποκτήσει) θα αποφασίσει το καλοκαίρι για το αν θα ενεργοποιήσει το deal και για το 2026-2027.

Την ίδια στιγμή, όπως σημειώνει το "BasketballSphere", σημαντικό ερώτημα προκύπτει αναφορικά και με το τι θέλει ο ίδιος ο παίκτης. Αν και κατά πόσο, δηλαδή, θα κυνηγήσει ο ίδιος να βρίσκεται και την ερχόμενη σεζόν στο ΝΒΑ, ώστε να φτάσει τις 10 χρονιές στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου (αποχώρησε από τη «Φενέρ» το 2017) και να έχει εφ' όρου ζωής προνόμια από την λίγκα (οικονομικά οφέλη, αλλά και ασφάλειας υγείας για τον ίδιον και τα μέλη της οικογένειάς του).

Όπως γίνεται αντιληπτό, γύρω από το όνομα του 33χρονου σταρ υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά, που θα απαντηθούν τους επόμενους μήνες και θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο.