Βιλερμπάν: Ανατροπή και διπλό με τρίποντο του Ανγκόλα πριν τον Παναθηναϊκό

Με τρίποντο του Μπράιαν Ανγκόλα λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, η Βιλερμπάν κέρδισε με ανατροπή στην έδρα της Λε Μαν (88-91), λίγες ημέρες πριν το εντός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό (30/1, 21:45) για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Πιερίκ Πουπέ, που έπαιζε χωρίς τον Τομά Ερτέλ, βρέθηκε πίσω με 12 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (55-43), όμως με αντεπίθεση και χάρη στο τρίποντο του Ανγκόλα (19π.) στα 3’’ πριν το φινάλε, πήρε το διπλό που την φέρνει στο 12-5 και στην 4η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος.

Πέραν του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, για τους νικητές ξεχώρισε ο Γκλιν Ουότσον με 18 πόντους και ακολούθησε ο Μέλβιν Αζινσά με 18 πόντους και 5 ασίστ. Για τη Λε Μαν (10-7) πρώτος σκόρερ ήταν ο Τρέβορ Χάτζινς με 17 πόντους και ακολούθησε ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Ντέιβιντ Ντι Λέο με 14 πόντους.

Tα δεκάλεπτα: 22-25, 53-43, 73-69, 88-91