Ο Κολοσσός έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό που είχε σε φοβερή μέρα τον Τάισον Ουόρντ (18π. 10ρ. 10ασ.), με τους «ερυθρόλευκους» να περνούν δύσκολα από την Ρόδο με 98-85.

Το ματς στη Ρόδο είχε τα πάντα: Ρυθμό, ένταση, αποβολές και... τραυματισμό, με τον Ολυμπιακό να λυγίζει τον Κολοσσό, που του έβαλε δύσκολα, επικρατώντας με 98-85 για την 16η αγωνιστική της GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα, βελτίωσαν το ρεκόρ σε 15-0 και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας, με την ομάδα της Ρόδου να πέφτει στο 4-11.

Ο Σάσα Βεζένκοφ για ακόμα ένα παιχνίδι έδειξε την κλάση του, ωστόσο έχασε το μυαλό του στην ένταση με τον Πετρόπουλο με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ο Βούλγαρος φόργουορντ μέτρησε 23 πόντους με 5 ριμπάουντ και 7/9 σουτ, με τον Τάισον Ουόρντ να είναι αναμφίβολα ο MVP της αναμέτρησης. Ο Αμερικανός άσος πραγματοποίησε μυθική... τριπλή εμφάνιση με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, παίζοντας και για τον απόντα Ουόκαπ. Κυριάρχησε στην ρακέτα ο Ντόντα Χολ με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, διψήφιοι Ντόρσεϊ (15π.) και Πίτερς (10π.)

Από την άλλη πλευρά ο Ραντλ έκανε ζημιά στην «ερυθρόλευκη» άμυνα με 26 πόντους, 6 ασίστ και 7/8τρ. με τον Μακ να προσθέτει 22 πόντους με 6/9τρ. Οι υπόλοιποι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη έμειναν σε μονοψήφια επίπεδα, ωστόσο έβγαλαν ενέργεια παρουσιάζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Έδωσε γρήγορο ρυθμό ο Ολυμπιακός, πήρε διψήφιο προβάδισμα με Βεζένκοφ-Ντόρσεϊ

Με τον Ουόρντ σε θέση…πλειμέικερ ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να δίνουν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι (2-5 στο 2’). Ο Βεζένκοφ «χτυπούσε» συνεχώς μέσα από την ρακέτα (4-11 στο 3’), με τον Κολοσσό να απαντά με συνεχόμενα τρίποντα για να μειώσει σε απόσταση ενός σουτ (-3, 14-17 στο 7’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επέβαλαν τον ρυθμό τους, ο Ντόρσεϊ βρήκε σκορ από τα 6.75μ. με τους Πειραιώτες να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο με διψήφια διαφορά (+16-27).

Χαλάρωσε στην άμυνα ο Ολυμπιακός, έβγαλε ενέργεια ο Κολοσσός και έφερε… τούμπα το ματς

Πίτερς και Ουόρντ διαμόρφωσαν το 18-32 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη να τρέχει σερί 10-0 για να μειώσει στο -4 (28-32 στο 13’) και τον Ολυμπιακό να έχει χάσει την συγκέντρωση του. Ο Κολοσσός είχε φέρει το ματς στα μέτρα του, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχουν χαλαρώσει αμυντικά, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να βρουν ρυθμό παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής (-1, 36-37 στο 16’). Οι Ροδίτες είχαν ανεβάσει την πίεση τους στην άμυνα, έφεραν το ματς σε απόλυτη ισορροπία (41-41 στο 19’), με τον Μακ να σκοράρει buzzer-beater για να βάλει μπροστά την ομάδα του στο φινάλε του ημιχρόνου (46-43).

Διατήρησε το ανταγωνιστικό του πρόσωπο ο Κολοσσός, έβγαλε αντίδραση ο Ολυμπιακός

Με γρήγορο 4-0 μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ουόρντ να δίνει ενέργεια και σκορ για το 49-53. Ο Κολοσσός διατήρησε το ανταγωνιστικό του πρόσωπο (55-58 στο 14’), με τον Κολοβέρο να έχει αλλάξει όλη την εικόνα της ομάδας του με την παρουσία του (57-58 στο 25’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασαν την πίεση τους στην άμυνα, επανέφεραν την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+10, 57-67 στο 27’), με τους Χολ και Βεζένκοφ να δίνουν σκορ μέσα από την ρακέτα. Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους Πειραιώτες στο +14 (63-77), με τον Ολυμπιακό να βγάζει αντίδραση κόντρα στο μαχητικό Κολοσσό.

Eπέβαλε τον ρυθμό του και «καθάρισε» τη νίκη ο Ολυμπιακός

Με τρίποντο του Ραντλ μπήκε ο Κολοσσός στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Ντόρσεϊ να διαμορφώνει το 66-80 στο 32' Ο Ουόρντ ήταν παντού στο παρκέ για τον Ολυμπιακό, μοιράζοντας εξαιρετικά την μπάλα στους συμπαίκτες του, με τον Χολ να «τελειώνει» τις φάσεις μέσα από την ρακέτα (71-82 στο 34'). Ο Ραντλ είχε βρει το... χέρι του από τα 6.75μ. (7/8τρ.), με τον Μακ να μειώνει σε 78-88 στο 37'. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «καθάρισε» την υπόθεση νίκη, με τον Πίτερς να αξιοποιεί τις πάσες του Τάισον Ουόρντ που έφτασε το triple-double σε μια μυθική εμφάνιση (18π. 10ρ. 10ασ.). Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Ρόδο σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι επικρατώντας με 85-98 και συνεχίζει αήττητος την πορεία του στην κορυφή της GBL.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 46-43, 63-77, 85-98.

