Τζόρνταν, Πίπεν και όλο το Σικάγο «έδωσαν τα λουλούδια» στον Ντέρικ Ρόουζ! (vid)

Μια πολύ συγκινητική βραδιά περιμένει τους φίλους των Σικάγο Μπουλς, αφού οι «Ταύροι» θα τιμήσουν το δικό τους παιδί αποσύροντας την φανέλα του σπουδαίου Ντέρικ Ρόουζ.

Ο βετεράνος γκαρντ έγραψε μια από τις πιο ρομαντικές σελίδες στην ιστορία του NBA, αφού τίμησε και με το παραπάνω την φανέλα της αγαπημένης του ομάδας και της πόλης που γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Ο Ντέρικ Ρόουζ αποτελώντας γέννημα θρέμμα του Σικάγο, ήταν για μια οκταετία ο ηγέτης των Μπουλς και ο νεότερος MVP στην ιστορία του NBA, με τους «Ταύρους» να τιμούν το δικό τους παιδί.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (σ.σ. 3:00 ώρα Ελλάδος) οι Σικάγο Μπουλς θα υποδεχθούν τους Μπόστον Σέλτικς και μετά το τέλος του αγώνα θα ακολουθήσει η τελετή απόσυρσης της φανέλας του Ντέρικ Ρόουζ.

Οι «Ταύροι» φυσικά δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν και ένα άκρως συγκινητικό βίντεο με τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Σκότι Πίπεν και άλλες θρυλικές μορφές των Μπουλς και όχι μόνο να αποδίδουν τα «λουλούδια» τους στον Ρόουζ.

