Απίστευτα πράγματα: Η αποδεκατισμένη Παρτιζάν γύρισε από το -27 (37-64 στο 23'), έστειλε το ματς με την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ στην παράταση (88-88 στο 40' με 3π. του Βάνια Μαρίνκοβιτς) και εκεί ολοκλήρωσε την ιστορική ανατροπή της, παίρνοντας μια νίκη - βόμβα (104-101).

Το πιο «τρελό» παιχνίδι των τελευταίων ετών στην Euroleague ολοκληρώθηκε στο Μόναχο με μια... ηρωική εμφάνιση των παικτών της Παρτιζάν.

Η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια, που έδωσε ένα εντός έδρας ματς μακριά από το σπίτι της και παρατάχθηκε στην αναμέτρηση χωρίς τον καλύτερο παίκτη της (Ντουέιν Ουάσινγκτον), τον πιο ακριβοπληρωμένο αθλητή της (Τζαμπάρι Πάρκερ) και δίχως τους βασικούς χειριστές της (Κάρλικ Τζόουνς και Σέικ Μίλτον), γύρισε από το -27 της 3ης περιόδου και έστειλε το παιχνίδι στο επιπλέον πεντάλεπτο με ένα μεγάλο σουτ του Βάνια Μαρίνκοβιτς, έπειτα από ένα... 17λεπτο black out των Ισραηλινών. Ο Σέρβος σουτέρ τραυματίστηκε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, ο Ισπανός head coach αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, αλλά ακόμα και έτσι το... ποτάμι δεν γύριζε πίσω. Οι Σέρβοι, βρίσκοντας αμυντικές λύσεις για 3-4' στην παράταση και σκορ από τον Στέρλινγκ Μπράουν, ολοκλήρωσαν την ασύλληπτη ανατροπή τους και έριξαν στο καναβάτσο τους πρωτοπόρους της διοργάνωσης (χαμένο τρίποντο του Αντόνιο Μπλέικνι σε «νεκρό» χρόνο για να πάει το ματς σε 2ο επιπλέον πεντάλεπτο). Μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου «έγραψαν» την 2η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Euroleague.

Ως εκ τούτου, η Χάποελ Τελ Αβίβ υποχώρησε στο 16-7 και πλέον έχει... συγκάτοικο στην κορυφή τη Φενέρμπαχτσε. Στις 16 νίκες, βέβαια, βρίσκονται και η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και η Μπαρτσελόνα, που έχουν ένα ματς παραπάνω. Έτσι, στις πρώτες θέσεις της κατάταξης διαμορφώνεται ένα πρωτοφανές σκηνικό, έπειτα από 24 αγωνιστικές, με τους Ολυμπιακό, Μονακό και Βαλένθια να... καραδοκούν στις 15 νίκες. Από τη μεριά της, η Παρτιζάν μπήκε στο ματς με τους πρωτοπόρους ως η 18η της βαθμολογίας, αλλά πήρε την «τρελή» νίκη και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 8-16.

Ο Κάμερον Πέιν (19 πόντοι, 3 ασίστ) ξεχώρισε στο σκοράρισμα για τους νικητές μέχρι να αποβληθεί με 5φ., ο Βάνια Μαρίνκοβιτς με 4/8 τρίποντα (και την ισοφάριση στο τέλος της κανονικής διάρκειας) έκανε μεγάλο ματς έως τη στιγμή του τραυματισμού του, ενώ ο Νικ Καλάθης είχε 7 πόντους και 8 ασίστ. Από εκεί και πέρα, ο Στέρλινγκ Μπράουν πήρε το... όπλο του στην παράταση (13π.), ο Μπρούνο Φερνάντο βρήκε σπουδαίες επιθετικές λύσεις (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και ο Άριαν Λάκιτς ήταν ο "X-Factor" (15 πόντοι, 8 ριμπάουντ).

Στην αντίπερα όχθη, ο Βασίλιε Μίσιτς είχε 19 πόντους και 9 ασίστ, αλλά ήταν επιζήμιος για τη Χάποελ. Ο «Βάσα» με 4/12 τρίποντα και 6 λάθη σε 37'03'' στο παρκέ πήρε τον... τίτλο του μοιραίου, καθώς στην τελική ευθεία δεν είχε «καθαρό μυαλό». Με 24π. σε 27'47'' ολοκλήρωσε το ματς ο Νταν Οτούρου, με τον Ιτούδη να έχει αμέτρητα παράπονα από τους παίκτες του για το γεγονός πως... σταμάτησαν να παίζουν στο 23ο λεπτό και έκαναν μαζεμένα λάθη. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι Ισραηλινοί αγωνίστηκαν δίχως τον κορυφαίο παίκτη τους την τρέχουσα σεζόν, Ελάιζα Μπράιαντ.

«Ανέβασε στροφές» και ένιωσε πιο άνετα η Χάποελ από νωρίς

Τα πρώτα λεπτά στο Μόναχο ήταν μάλλον... αναγνωριστικά, με τις δύο ομάδες να κινούνται σε ελεγχόμενο τέμπο (9-10 στο 5'). Σε εκείνο το σημείο, όμως, η Χάποελ «ανέβασε στροφές». Με πρωταγωνιστή τον Νταν Οτούρου (10 πόντοι με 5/6 δίποντα) η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη άρχισε να αισθάνεται πιο άνετα πάνω στο παρκέ (9-15 στο 7'), ενώ δια χειρός Ις Ουέινραϊτ οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο +10 (15-15 στο 9'), πριν από το 17-27 του δεκαλέπτου. Από την άλλη, ο Νικ Καλάθης... πάλευε μόνος για τους «ασπρόμαυρους» (4 πόντοι, 2 ασίστ).

Ρεσιτάλ Μίσιτς και... πάρτι στο Μόναχο

Το παρκέ... έγειρε στο 2ο δεκάλεπτο, με τους πρωτοπόρους της Euroleague να ανατρέπουν την αναμέτρηση σε «πάρτι» και να «φλερτάρουν» με διαφορές 20 πόντων (22-40 στο 15' και 29-47 στο 17'), χάρη στο ρεσιτάλ του Βασίλιε Μίσιτς. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της λίγκας έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην ομάδα της πατρίδας του, μετρώντας 10 πόντους και 7 ασίστ στο ημίχρονο για το ευρύ +21 της Χάποελ (35-56 στο 20').

Προσπάθησε να γυρίσει από το -27 η Παρτιζάν, πολλά παράπονα ο Ιτούδης από τους παίκτες του

Η ομάδα του Ιτούδη έφτασε μέχρι το εντυπωσιακό +27 (37-64 στο 23'), όμως στη συνέχεια φάνηκε να χαλαρώνει, κάνοντας αρκετά λάθη και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Έτσι, η Παρτιζάν βρήκε «αντίδραση» (53-68 στο 28') με «κλειδιά» τους Κάμερον Πέιν (11π.) και Μπρούνο Φερνάντο (10π., 4ρ.) και το τρίποντο του αρχηγού της, Βάνια Μαρίνκοβιτς, «ψαλίδισε» κι άλλο την απόσταση (58-71 στο 29'). Ο πίνακας του σκορ στο 30' «έγραφε» 63-73 (μετά το νέο 3π. του Μαρίνκοβιτς) και ο Έλληνας head coach είχε πολλά παράπονα για το 7λεπτο «νεκρό διάστημα» της ομάδας του (26-9 υπέρ των γηπεδούχων, 7 μαζεμένα λάθη η Χάποελ).

Ασύλληπτη επιστροφή της Παρτιζάν και παράταση στη Γερμανία με ήρωα τον Μαρίνκοβιτς

Το «κρεσέντο» του Μαρίνκοβιτς δεν είχε τέλος και με ακόμα ένα τρίποντο του Σέρβου γκαρντ η Παρτιζάν μείωσε στο -5 (68-73 στο 32'), βάζοντας νέα δεδομένα στην αναμέτρηση. Σε εκείνο το σημείο, λοιπόν, ο Ιτούδης απάντησε με την... άρον άρον επιστροφή των Μίσιτς και Οτούρου. Ο «Βάσα» έβαλε 1/1β. για το 68-74, μετά την αυστηρή τεχνική ποινή εις βάρος του Πεναρόγια και έπειτα υπέπεσε σε λάθος, λόγω της καλής άμυνας του Καλάθη. Όμως, ο Έλληνας πλέι μέικερ αστόχησε σε δύο κρίσιμα τρίποντα και ο Κόλιν Μάλκολμ με ένα προσωπικό 5-0 έδωσε «ανάσα» στη Χάποελ (68-79 στο 35'). Για άλλη μια φορά, πάντως, τίποτα δεν είχε τελειώσει με τον Πέιν να «απαντάει» με ένα δικό του 5-0 (73-79) και τον Οσετκόφσκι να διευρύνει το σερβικό σερί μέχρι το 75-79 (36'), ύστερα από διαδοχικές κακές επιλογές του Μίσιτς. Το ματς πλέον κρεμόταν στην... κόψη του ξυραφιού, με τους Οσετκόφσκι - Μπόνγκα να αστοχούν σε κρίσιμα τρίποντα και τον Μίσιτς να κάνει το ίδιο ισάριθμες φορές. Ωστόσο, μετά τα δύο άστοχα τρίποντα του «Βάσα» ήρθαν μεγάλα επιθετικά ριμπάουντ από τον Ουέινραϊτ και σκορ από τους Τζόουνς - Οτούρου. Έτσι, η Χάποελ πήρε ξανά... μαξιλαράκι ασφαλείας (75-84 στο 38'). Ο Μίσιτς ευστόχησε τελικά σε ένα μεγάλο σουτ (78-87), ο Πέιν αποβλήθηκε με 5φ. μέσα σε διαμαρτυρίες κι όμως η Παρτιζάν βρήκε εκ νέου τα ψυχικά αποθέματα για να πλησιάσει και πάλι (83-88 με κάρφωμα του Φερνάντο στο 39').

Μαρίνκοβιτς και Μπόνγκα έχασαν δυο μεγάλα σουτ, αλλά ο Λάκιτς με ένα επιθετικό ριμπάουντ και ένα εύκολο λέι απ έκανε το 85-88, 27'' πριν από τη λήξη. Ο Ιτούδης πήρε time out και η ομάδα του έκανε λάθος στην επαναφορά. Η μπάλα έφτασε στα χέρια του Μαρίνκοβιτς και εκείνος ευστόχησε σε ένα τεράστιο σουτ για την ισοφάριση (88-88, 17'' για το τέλος). Οι Ισραηλινοί είχαν μια τελευταία επίθεση, ο Τζόουνς έψαξε το λέι απ και ο Μπρούνο Φερνάντο τον σταμάτησε εντυπωσιακά ψηλά. Ο διαιτητής Περούγκα σε αρχικά μέτρησε το καλάθι (λανθασμένα), αλλά έπειτα διόρθωσε την απόφασή του με τη χρήση του IRS, αφήνοντας 1,0'' στη σερβική ομάδα. Ο Μπόνγκα δεν βρήκε στόχο σε ένα δύσκολο σουτ και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Μάλιστα, σε νεκρό χρόνο ο Μαρίνκοβιτς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Ιστορική ανατροπή της Παρτιζάν και νίκη - βόμβα

Το ξεκίνημα της παράτασης έφερε νέα ένταση. Ο Καλάθης χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ (41'), ο Πεναρόγια αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή και πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια προσπάθησε να σταματήσει κάποιους Σέρβους οπαδούς, που πέταξαν μπουκάλια προς τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μίσιτς έκανε 0/1 βολή, ο Οτούρου έβαλε 2/2β. (88-90) και ο Μάλκολμ αστόχησε. Έτσι, ο Λάκιτς με τρίποντο από το «φτερό» έβαλε μπροστά την Παρτιζάν (91-90 στο 42'). Ο Μπλέικνι επέστρεψε στη θέση του Μάλκολμ, ο Μίσιτς έκανε ακόμα ένα λάθος και ο Μπόνγκα «έγραψε» το 93-90 (43'). Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Τζόουνς να σημαδέψει στο σίδερο δις σε σουτ μέσης απόστασης. Ως εκ τούτου, στα 80'' από το τέλος της παράτασης ο Μπράουν έστειλε στους γηπεδούχους στο +5 (95-90). Ο Ιτούδης κάλεσε time out, ο Μίσιτς έκανε άλλο ένα λάθος και ο Μπράουν πέρασε τον Οτούρου σαν... σταματημένο για το 97-90. Ένα μεγάλο τρίποντο του Τζόουνς με 25'' για το φινάλε διατήρησε τις λιγοστές ελπίδες των φιλοξενούμενων (99-96), ο Μπράουν έβαλε 2/2β. (101-96) και στο 44'46'' ο Οτούρου έκανε το 101-98. Ο Καλάθης πήγε με τη σειρά του στη γραμμή και έβαλε 1/2β. (12,8'' για το τέλος) και ο Τζόουνς επιχείρησε το... κόλπο γκρόσο μετά το φάουλ του Λάκιτς για τρίποντο και φάουλ. Όμως, η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, αφού δεν κατέληξε στον στόχο και ο Αμερικανός οδηγήθηκε στη γραμμή για τρεις βολές. Ο Τζόουνς διαμόρφωσε το 102-101 (8,2'' ακόμα), ο Μπράουν απάντησε με το... ίδιο νόμισμα (2/2β., 104-101) και στη Χάποελ έμεναν 7''. Η Παρτιζάν δεν έκανε φάουλ, αλλά το τρίποντο του Μπλέικνι δεν βρήκε στόχο. Έτσι, οι γηπεδούχοι έφτασαν στην απόλυτη έκπληξη της σεζόν.

Τα Δεκάλεπτα: 17-27, 35-56, 60-73, 88-88.

Η παράταση: 104-101.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.