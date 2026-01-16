Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για τον Ζούγρη, αλλά ο Αρης το παλεύει σκληρά!

Οι μάχες για την απόκτηση των Ελλήνων παικτών έχει αρχίσει από πολύ νωρίς και ο 21άχρονος σέντερ από το Λούιβιλ είναι από εκείνους, που βρίσκονται στο επίκεντρο.

Από τα πλέον ευχάριστα πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ είναι το γεγονός ότι Αρης και ΠΑΟΚ παίρνουν τα πάνω τους και μάλιστα για τα καλά. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι τους πήραν στα χέρια τους άνθρωποι με πάνω από όλα μεγάλη οικονομική επιφάνεια: τον Αρη ο Ρίτσαρντ Σιάο και τον ΠΑΟΚ ο Τέλης Μυστακίδης.

Οι αλλαγές με το καλημέρα είναι φανερές και η βασική έχει να κάνει με την εξάλειψη των χρεών, που ταλαιπωρούσαν τις δύο μεγάλες ΚΑΕ εδώ και πολλά χρόνια. Την ίδια ώρα μπήκαν χρήματα στα ρόστερ και η δυναμικότητα των δύο ομάδων μεγάλωσε αν και ακόμη κάτι τέτοιο δεν φαίνεται όπως θα ήθελαν οι υποστηρικές του ΠΑΟΚ και του Αρη.

Είναι κάτι λογικό αφού από τη μία μέρα στην άλλη δεν γίνονται θαύματα και επίσης κάτι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι ο ανταγωνισμός ήταν ήδη ισχυρός. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν αλλά και της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά οι δύο ομάδες έχουν ρίξει το βάρος εκεί, όπου θα έπρεπε να το ρίξουν: στους Ελληνες παίκτες. Ξένους βρίσκεις με το τσουβάλι περίπου ανά πάσα στιγμή. Ποιοτικούς Ελληνες, όμως, όχι. Ή μάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Για αυτό εκτός των άλλων και οι δύο ομάδες έχουν πέσει με τα μούτρα για να αποκτήσουν αυτούς τους λίγους, που υπάρχουν. Και η μεγαλύτερη μάχη γίνεται για τον Βαγγέλη Ζούγρη, τον πρώην παίκτη του Περιστερίου, ο οποίος από το καλοκαίρι είναι στο περίφημο Λούιβιλ. ΠΑΟΚ, λοιπόν, και Αρης του έχουν χτυπήσει και με το παραπάνω την πόρτα και μένει να φανεί ποιος από τους δύο θα τον αποκτήσει.

Ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει το πάνω χέρι στις μέχρι τώρα επαφές, αλλά ο Αρης είναι αποφασισμένος να κάνει την ανατροπή. Είπαμε άλλωστε ότι οι ποιοτικοί Ελληνες παίκτες, που -προσοχή- μπορεί να πάρει ο Αρης και ο ΠΑΟΚ είναι λίγοι. Για αυτό και για κάποιους από αυτούς υπάρχει κόντρα μεγάλη, που, όμως, δεν θα διαρκέσει πολύ.

Και αυτό γιατί αμφότερες οι ομάδες πιέζουν για να τον αποκτήσουν και επειδή οι προτάσεις τους είναι πολύ καλές, δύσκολα κάποια δεν θα τον πείσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Καθώς μάλιστα υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθει από τώρα ο Ζούγρης στην Ελλάδα.

Πριν από μερικές μέρες και για το θέμα των Ελλήνων παικτών το SDNA είχε αποκαλύψει ότι ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει πολύ την υπόθεση του Νάσου Μπαζίνα από τον Προμηθέα. Τόσο πολύ, που δεν θα αργήσουν οι δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια.

Και για μερικούς ακόμη Ελληνες (όπως ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ και ο Πουλακίδας) έχουν κινηθεί είτε ο Αρης, είτε ο ΠΑΟΚ και το πλέον σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι αναμένεται θερμό.

Τόσο θερμό, που θα θυμίσει τις εποχές Γκάλη, Γιαννάκη, Πρέλιεβιτς και Φασούλα, και ειδικά ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει τόσο την κάνουλα, που θα…τρομάξει ο μπασκετικός κόσμος.