Τοξικότητα και «μαγκιές» απέναντι σε μια γυναίκα για 10 λεπτά δημοσιότητας

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του ΠΑΣ Γιάννινα δεν έχει ανάγκη από τοξικότητα και «μαγκιές» απέναντι σε μια γυναίκα, ειδικά όταν αυτή του χάρισε την κορυφαία στιγμή της ιστορίας του. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο καθένας στη ζωή επιλέγει το δρόμο που θα βαδίσει. Άλλοι προσπαθούν να γίνουν γνωστοί μέσω των κόπων και της δουλειάς τους, άλλοι μέσω του ονόματος εκείνων που έχουν απέναντί τους. «Στήνοντας» καταστάσεις τοξικές, για να ασχοληθούν μαζί τους, επειδή ακόμη και για αρνητικούς λόγους, «κλέβουν» λίγη από την δόξα της άλλης πλευράς.

Αυτό ακριβώς έχει γίνει με τους προπονητές του ΠΑΣ Γιάννινα στο μπάσκετ γυναικών και την Σελέν Ερντέμ. Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, πέρα από μια εξαιρετική κόουτς είναι κατά γενική ομολογία ξεχωριστή και λαμπερή προσωπικότητα. Έχοντας «χτίσει» το στυλ της, μέσα από τη δουλειά της και δίχως να προσπαθεί να «κλέψει» τη δόξα κανενός. Το κέρδισε με το σπαθί και το χαρακτήρα της.

Ειδικά στον ΠΑΣ Γιάννινα, έπρεπε να το γνωρίζουν πολύ καλά. Εκεί πόνταραν όταν την προσέλαβαν. Μαζί της κέρδισαν την μεγαλύτερη προβολή της ιστορίας τους. Πολλοί δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη μπάσκετ γυναικών στο ιστορικό σωματείο των Ιωαννίνων, μέχρι να αρχίσουν τα αφιερώματα για την Τουρκάλα κόουτς που ήρθε και έχει σήμα-κατατεθέν τα τακούνια και δίνει τον αγώνα της διαρκώς για τα δικαιώματα των γυναικών κατά των διακρίσεων και υπέρ των ίσων ευκαιριών.

Αυτό συνδυάστηκε με την ιστορική πρόκριση του ΠΑΣ Γιάννινα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Γνωρίζοντας την αναγνώριση του πανελληνίου για την προσπάθεια και στον μεγάλο αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο τέλος.

Ο Αρίστιππος Χαντέλης και ο Μάριος Μιχαήλ, είναι προπονητές στον ΠΑΣ Γιάννινα. Αλήθεια, αν αφαιρέσει κανείς την ιστορία με την Σελέν Ερντέμ, σε πόσους Έλληνες θα έλεγε κανείς τα ονόματά τους και δεν θα λάμβανε την ερώτηση «ποιοι είναι αυτοί»;

Δυστυχώς μέσω της λάμψης που έχει η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, προσπάθησαν να κερδίσουν τα δέκα λεπτά δημοσιότητας που τους αναλογούν. Δεν το έκαναν με τη δουλειά τους, με τις μεγάλες επιτυχίες τους, αλλά με τον πλέον λάθος τρόπο. Την τοξικότητα και την ένταση, απέναντι σε μια γυναίκα. Κι επειδή δεν είναι σεξιστικό το ζήτημα, απέναντι σε μια γυναίκα που δεν τους έκανε κάτι πέρα από το να τιμήσει με τη δουλειά της την ομάδα στην οποία βρίσκονται.

Πήραν προβολή οι αναρτήσεις στα social media. Αλήθεια, πόσες άλλες αναρτήσεις του Μάριου Μιχαήλ έχουν γίνει θέμα στις ιστοσελίδες; Πήραν προβολή με το να μη δώσουν το χέρι τους, σε μια ανήθικη συμπεριφορά πέρα για πέρα. Έτσι… νομίζουν πως μπήκαν στον χάρτη.

Η όποια προβολή τους, η όποια «μαγκιά» τους, οφείλεται στο όνομα της Σελέν Ερντέμ. Χωρίς μάλιστα να τους κάνει το παραμικρό. Για 10 λεπτά τους έμαθαν. Όχι με το σωστό τρόπο. Κρίμα γιατί το μπάσκετ και κυρίως η κοινωνία μας, δεν έχει ανάγκη τέτοια πρότυπα.

Κι είναι ευθύνη του ΣΕΠΚ να φωνάξει τους δύο προπονητές και να τους ενημερώσει τι σημαίνει ευγένεια, ήθος, σεβασμός.

Η ομάδα της Ερντέμ σε τρία ματς φέτος μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΣ κέρδισε με συνολική διαφορά 93 πόντων (!) και ούτε μια στιγμή δεν προκάλεσε, δεν έκανε επιθετική κίνηση. Και το… ευχαριστώ ήταν να τη στοχοποιήσουν με δήθεν ιστορίες περί γυρίσματος της πλάτης στην παρουσίαση των ομάδων ενώ ακριβώς ίδια στάση σώματος είχε και όταν ήταν προπονήτρια των Ιωαννίνων. Πόση υποκρισία πια; Κι από τους προπονητές, αλλά και όσους έσπευσαν να αναπαράξουν τέτοιες γελοιότητες;