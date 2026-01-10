Οι ύβρεις και η έλλειψη σεβασμού προς την Ερντέμ από τα Γιάννενα απαντήθηκαν με σκληρό τρόπο από τον Παναθηναϊκό που δείχνει ομάδα σε όλα. Χωρίς Φιτζέραλντ, Χατζηλεοντή αλλά με 7 τρίποντα της Κριμίλη το τριφύλλι ισοπέδωσε τον ΠΑΣ με 54-86 και το σκορ να είναι +31 από το ημίχρονο!

Ο ΠΑΣ Γιάννινα υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό για την 13η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Οι «πράσινες» απάντησαν με τον καλύτερο τρόπο στην έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπο της Σελέν Ερντέμ και πήραν μία εύκολη νίκη με 86-54. Μάλιστα, η διαφορά στο ημίχρονο είχε φτάσει τους 31 πόντους (20-51). Πλέον, το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 11-1 και ο ΠΑΣ Γιάννινα βρίσκεται στο 6-6.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε μαζί του την Χατζηλεοντή αλλά και την Φιτζέραλντ, η οποία με ηρωικό τρόπο έπαιξε κόντρα στο ματς με τον Αθηναϊκό αλλά σήμερα προφυλάχθηκε. Η Κριμίλη τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (7/11 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31:41, με την Σπανού να προσθέτει 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22:53.

Από την άλλη, ξεχώρισε η Σαρηγιαννίδου με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 36:47, με την Μαρίνη να μετράει 15 πόντους και 1 ασίστ σε 33:47.

Με το... καλημέρα «καθάρισε» το ματς ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και από το πρώτο δεκάλεπτο «καθάρισε» την υπόθεση νίκη. Η Μπράουν ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα για το 0-6, με τις Σαρηγιαννίδου και Μπρούγκλερ να πετυχαίνουν τους πρώτους πόντους του ΠΑΣ Γιάννινα (3-8). Οι «πράσινες» έκαναν ένα σερί 10-0 και η Σίνγκλετον ευστόχησε στο τελευταίο καλάθι των γηπεδούχων για το πρώτο δεκάλεπτο. Οι παίκτριες της Ερντέμ έκαναν... ό,τι ήθελαν και ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο στο +20 (6-26).

Το «τριφύλλι» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επιθετικά δεν... ξεκόλλησε το πόδι από το γκάζι και βρέθηκε να προηγείται με 8-32. Με ένα σερί 6-0 ο ΠΑΣ Γιάννινα έριξε τη διαφορά στους 18 (14-32), αλλά ο Παναθηναϊκός «απάντησε» με τις Μπράουν και Κριμίλη για το 14-44. Οι γηπεδούχες δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 20-51.

«Πράσινος»... περίπατος μέχρι τη νίκη

Με το τρίποντο της Μαρίνη ο ΠΑΣ Γιάννινα έριξε τη διαφορά στους 28 (29-57), ενώ η ίδια με έμμεσο τρίποντο αργότερα διαμόρφωσε το 32-59. Μετά το καλάθι της Βίτολα, οι γηπεδούχες με τις Σαρηγιαννίδου και Μαρίνη έκαναν ένα σερί 5-0 (37-61), όμως το «τριφύλλι»... απάντησε με τις Πρινς και Κριμίλη (37-66). Τελικά, η Μόρχαους διαμόρφωσε το 39-66 του δεκαλέπτου.

Η τελευταία περίοδος είχα διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι δύο ομάδες έριξαν τον ρυθμό τους, με τις «πράσινες» να διατηρούν με άνεση την διαφορά που είχαν χτίσει. Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να μπει ποτέ ξανά στο ματς και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία εύκολη νίκη με 54-86.

Τα δεκάλεπτα: 6-26, 20-51, 39-66, 54-86

Τα στατιστικά του αγώνα.