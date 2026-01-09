NCAA: Η δράση των Ελλήνων την τελευταία εβδομάδα

Το δικό τους στίγμα άφησαν για άλλη μια φορά οι Ελληνες αθλητές στο NCAA, ξεχωρίζοντας με τις επιδόσεις τους, από σπουδαίες εμφανίσεις μέχρι και… νικητήρια καλάθια τις τελευταίες μέρες.

Ο Πάρης Παπαδάτος και το Saint Francis είχαν… την τιμητική τους αυτή την εβδομάδα, κάνοντας το «2 στα 2», με τον Ελληνα «άσο» να πετυχαίνει buzzer beater νίκης για την ομάδα του, που επικράτησε του FDU με 85-82, σε ένα ματς όπου ο ίδιος είχε εννέα πόντους, με τρία ριμπάουντ, δύο ασίστ και δύο κλεψίματα σε 18 λεπτά. Το Saint Francis κατέβαλε και το Wagner με 71-69 στο πιο πρόσφατο παιχνίδι του, με τον Παπαδάτο να έχει επτά πόντους, δύο ριμπάουντ, μία ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 17 λεπτά.

Harrison with 16 pts

Moncrief with 15 pts

Martino with 10 pts pic.twitter.com/5dE0AcicfW — Saint Francis Men’s Basketball (@RedFlashMBB) January 9, 2026

Ο Παναγιώτης Παγώνης ήταν νικητής με την Νέα Ορλεάνη, που κατέβαλε με 83-73 το Ανατολικό Τέξας και ο Ελληνας ψηλός σημείωσε τέσσερις πόντους, με έξι ριμπάουντ και μία ασίστ σε 12 λεπτά. Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είχε επίσης θετική παρουσία στην νίκη του Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο με 84-70 έναντι του Μπάτλερ, με 10 πόντους και μία ασίστ στα 18 λεπτά, όπου έπαιξε.

That's a wrap! The Privateers used free throws late to pull away to an 83-73 win!



-Coleton Benson: 17 points (10-11 FT)

-MJ Thomas: 12 points, 19 rebounds

-Enzo Boudouma: 11 points

-Jakevion Buckley: 9 points, 9 assists, 6 rebounds#NOLAsTeam ⚔ pic.twitter.com/0zL3IdvctJ — New Orleans Men’s Basketball (@PrivateersHoops) January 6, 2026

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη πανηγύρισε το Monmouth του Στέφανου Σπάρταλη με 81-70 κόντρα στο William & Mary, με τον Ελληνα σέντερ να αγωνίζεται για 20 λεπτά, έχοντας τρεις πόντους, με πέντε ριμπάουντ και μια ασίστ. Το ίδιο έκανε και το Richmond με 89-80 με το St Bonaventure, όπου σε 16 λεπτά ο Απόστολος Ρούμογλου είχε δύο πόντους, με τρία ριμπάουντ, μία ασίστ κι ένα μπλοκ, ενώ ο Ράιαν Σούλης πήρε την τρίτη σερί του νίκη με το Columbia, με 104-99 απέναντι στο Cornell, τελειώνοντας με τρεις πόντους, έξι ριμπάουντ, ισάριθμες ασίστ και μια τάπα σε 25 λεπτά.

Ο Νεοκλής Αβδάλας δεν τα κατάφερε με το Virginia Tech παρότι ήταν εκπληκτικός με 21 πόντους, δύο ριμπάουντ και τρεις ασίστ, με την ομάδα του όμως να βλέπει το Stanford να κερδίζει με 69-68 χάρη σε νικητήριο τρίποντο του Εμπούκα Οκόρι. Το Ρόμπερτ Μόρις ηττήθηκε με 96-73 από το Οκλαντ και ο Νίκος Χιτικούδης, από τη δική του πλευρά, ολοκλήρωσε με οκτώ πόντους, δύο ριμπάουντ και τρεις ασίστ σε 18 λεπτά.

around the horn 💸



📺 ACCN pic.twitter.com/sOBSegxn9e — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) January 8, 2026

Ο Τζον Χριστοφίλης για ακόμη μια φορά πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση για το Seattle με 11 πόντους και μία ασίστ, όμως η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 68-55 από το Oregon. Ο Βενιαμίν Αμπόσι ήταν σχεδόν… αναντικατάστατος στη διπλή παράταση, όπου το San Francisco δεν τα κατάφερε απέναντι στο LMU, χάνοντας με 84-82, με τον ίδιο να παίζει για 40 λεπτά, με επτά πόντους, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ, ένα κλέψιμο και μια τάπα.

Great ball movement ➡️ JC corner 3 pic.twitter.com/0qjA1xewtE — Seattle U Men's Basketball (@seattleumbb) January 9, 2026

Το Mount St Mary’s του Τάσου Ροζακέα, που έπαιξε για 11 λεπτά με απολογισμό μίας ασίστ, είδε το εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο του Quinnipiac να του φέρνει την νίκη με 80-69, ενώ ο Γιάννος Ξανθόπουλος αγωνίστηκε για έξι λεπτά, με δύο ριμπάουντ στην ήττα του New Hampshire με 80-76 από το NJIT.

GAME PREVIEW: Mount St. Mary's Welcomes Saint Peter's to Knott Arena on Friday Night. #GoMounthttps://t.co/4OhvotU2GZ — Mount Men’s Basketball (@MountHoops) January 8, 2026