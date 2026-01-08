«Μέσα» οι Μποχωρίδης και Χάρελ για τον Άρη Betsson

Λευτέρης Μποχωρίδης και Ρόνι Χάρελ επέστρεψαν στις προπονήσεις του Άρη Betsson ξεπερνώντας τα προβλήματα που αντιμετώπισαν.

Αμφότεροι απουσίασαν από τα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας με Ολυμπιακό και Μανρέσα κατά σειρά, όμως πλέον έχουν τεθεί στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, καθώς μπήκαν από σήμερα στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.

Ο Μποχωρίδης ξεπέρασε το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε από το ματς με την ΑΕΚ, ενώ ο Χάρελ ανάρρωσε μετά τη γρίπη Α που τον ταλαιπώρησε και έτσι ο Άρης έχει απαρτία ενόψει του σαββατιάτικου εντός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή (10/1, 15:30).

Οι κιτρινόμαυροι θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά από τρία διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Eurocup και τώρα μπροστά στο κοινό τους και με πλήρες ρόστερ θα έχουν αυτή την ευκαιρία.