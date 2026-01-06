Με φοβερή εμφάνιση στο εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο (επιμέρους σκορ 49-19) η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβλήθηκε με 85-60 της Ντουμπάι κι έμεινε στην κορυφή της κατάταξης.

Πατώντας το γκάζι... γερά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο. Το τέταρτο δεκάλεπτο έληξε 26-6 και έτσι το αποτέλεσμα στο τέλος ήρθε με εύκολο τρόπο. Με τη νίκη της αυτή η Χάποελ παραμένει στην πρώτη θέση μαζί με τη Βαλένθια με ρεκόρ 14-6, ενώ η Ντουμπάι έπεσε στο 9-11, παραμένοντας δύο νίκες μακριά από τη δεκάδα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Αντόνιο Μπλέικνι με 25 πόντους και ακολούθησε ο Βασίλιε Μίτσιτς με 19 πόντους. Για την Ντουμπάι ο Φιλίπ Πετρούσεφ έβαλε 13 πόντους και ο Ντουέιν Μπέικον 11. Στην επόμενη αγωνιστική (21η) της τρέχουσας «διαβολοβδομάδας» η Χάποελ δεν παίζει, καθώς αναβλήθηκε το εντός έδρας ματς με την Παρί (μεταφέρθηκε για τις 3 Μαρτίου), ενώ η Ντουμπάι υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε (8/1, 18:00).

Είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο η Ντουμπάι

Με τους Πετρούσεφ και Αμπάς να δίνουν λύσεις η Ντουμπάι προηγήθηκε 7-11, την στιγμή που η Χάποελ βασιζόταν στο ξεκίνημα του αγώνα στις εμπνεύσεις του Μίτσιτς (7π.). Μπέικον και Καμένιας διαμόρφωσαν το 13-21, όμως ο Οντιάσε με δύο διαδοχικά καλάθια μείωσε στο 17-24 του πρώτου δεκαλέπτου.

Παίρνοντας πόντους από την περιφέρειά της και τους Μπλέικνι, Τζόουνς, η Χάποελ έφτασε το ματς στον πόντο (23-24), όμως οι φιλοξενούμενοι χάρη στον Αβράμοβιτς έμεναν μπροστά (32-37). Κάνοντας αρκετές αλλαγές στην πεντάδα του, ο Δημήτρης Ιτούδης προσπαθούσε να βρει το ιδανικό σχήμα, όμως ο Αβράμοβιτς ήταν ζεστός (8π.) και το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 36-41.

Απούσα η Ντουμπάι στο δεύτερο ημίχρονο, πάρτι η Χάποελ

Με ένα γρήγορο 8-0 σερί και κύριο υπεύθυνο τον Μπράιαντ η Χάποελ προσπέρασε (44-41) για πρώτη φορά μετά το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πετρούσεφ κρατούσε κοντά την ομάδα του (50-46), όμως ο Μπλέικνι μαζί με τον Μίτσιτς βοήθησαν στο 59-50. Σειρά πήραν για τους γηπεδούχους οι Οντιάσε και Μότλεϊ, οι οποίοι επέκτειναν το σερί της Χάποελ στο 10-0 για το 65-50, ενώ ο Μπλέικνι σημάδεψε το 69-54 της τρίτης περιόδου.

Και με τη συνδρομή του Τζόουνς η διαφορά ανέβηκε στο +20 (74-54), με την Ντουμπάι να μην μπορεί να αντιδράσει, μένοντας χωρίς καλάθι για 3,5 λεπτά. H κατάσταση δε βελτιώθηκε για τους φιλοξενούμενους, που επιθετικά δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν και κάπως έτσι οι Τζόουνς και Μπλέικνι έγραψαν το 83-56 στο 37', τελειώνοντας επί της ουσίας την υπόθεση νίκη.

Σε λίγο περισσότερα...

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-41, 69-54, 85-60

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