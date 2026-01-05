Μαρίνκοβιτς: «Το κλίμα στην Παρτιζάν ήταν πάντα καλό»

Ο αρχηγός της Παρτιζάν, Βάνια Μαρίνκοβιτς, υπογράμμισε πως το κλίμα στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου ουδέποτε διαταράχθηκε.

Ο έμπειρος Σέρβος σουτέρ ανέφερε ενόψει του αγώνα με τη Μονακό (6/1, 20:30): «Η διπλή αγωνιστική έρχεται σε όχι και τόσο καλό timing για εμάς. Έτσι είναι όμως το πρόγραμμα. Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Νομίζω ότι στο τελευταίο ματς ήμασταν καλύτεροι σε σχέση με τα παιχνίδια με Μακάμπι, Βίρτους και Ζάλγκιρις. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ελπίζω να πάει καλύτερα και πρέπει να πάει καλύτερα. Μας περιμένουν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, με τη Μονακό και την Μπαρτσελόνα. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τουλάχιστον μία νίκη» και συνέχισε λέγοντας:

«Το κλίμα ήταν πάντα καλό. Αυτό δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Νομίζω ότι παίξαμε καλά για 35 λεπτά απέναντι στη Βαλένθια, όμως στα τελευταία πέντε καταρρεύσαμε και χάσαμε».