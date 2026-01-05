Ποέτα για τους τραυματίες: «Κοντά στην επιστροφή ο Μπολμάρο - Τον Μάρτιο γυρίζουν Ντιοπ και Σέστινα»

Ο Πέπε Ποέτα σε δηλώσεις του έδωσε μια νέα ενημέρωση όσον αφορά τους τραυματίες, με τον τεχνικό της Αρμάνι να σημειώνει πως ο Μπολμάρο βρίσκεται κοντά στην επιστροφή.

Η Αρμάνι Μιλάνο συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center (6/1, 21:15), με τον Πέπε Ποέτα να δίνει νέα ενημέρωση όσον αφορά τους τραυματίες.

Ο τεχνικός της Αρμάνι σε δηλώσεις του μίλησε για τις απουσίες και την επιστροφή των τραυματιών, σημειώνοντας πως ο Λεάντρο Μπολμάρο είναι πιο κοντά στην επιστροφή.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε: