Πρώην πρόεδρος Ερυθρού Αστέρα: «Ήταν τεράστιο λάθος η επέκταση του συμβολαίου του Σφαιρόπουλου»

Ο πρώην πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα και νυν πρόεδρος της σερβικής ομοσπονδίας, Νεμπόισα Τσόβιτς, αναφέρθηκε στην πορεία των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου, αλλά και όσα τα έγιναν με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Ο Τσόβιτς σχολίασε τις εξελίξεις στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο και είπε για την επιστροφή του Σάσα Ομπράντοβιτς, αλλά και την αποχώρηση του «Σφαιρό»: «Χαίρομαι που ο Σάσα Ομπράντοβιτς επέστρεψε, λυπάμαι για τον τρόπο που έφυγε ο Γιάννης, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ήταν τεράστιο λάθος η ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη, αυτό έλεγα. Έπρεπε να περιμένουν να τελειώσει η σεζόν, να δούμε τι είχε υλοποιηθεί. Στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου 2024 είχαν τεθεί ξεκάθαροι στόχοι: υπεράσπιση του Κυπέλλου, υπεράσπιση του πρωταθλήματος Σερβίας, υπεράσπιση του τίτλου στην ABA League και θέση από την έκτη έως την όγδοη στη EuroLeague. Το Κύπελλο ήταν ο μόνος στόχος που επιτεύχθηκε. Γιατί λοιπόν να ανανεωθεί το συμβόλαιο του προπονητή; Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Τα χρήματα δεν πέφτουν από τον ουρανό – τουλάχιστον δεν έπεσαν από τον δικό μας. Χαίρομαι πάντως που τώρα έχουν καλά αποτελέσματα».

Όσο για το όνειρο του Ερυθρού Αστέρα να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, δήλωσε: «Άλλο οι επιθυμίες και άλλο η πραγματικότητα. Εύχομαι στον Ερυθρό Αστέρα να πάει στο Final Four και στον τελικό EuroLeague, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα χρήματα είναι σημαντικά και, απ’ όσο γνωρίζω, με όλο τον σεβασμό προς το κράτος, βοήθησε πολύ. Όμως το πιο σημαντικό πράγμα, που δεν μπορείς να το αγοράσεις εύκολα, είναι η γνώση. Μπορεί να έχεις πολλά χρήματα, αλλά αν δεν ξέρεις –και για διάφορους λόγους δεν το αντιλαμβάνεσαι– τότε έχεις πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα σε όλους αυτούς τους παράγοντες. Ξέρω ότι στη Σερβία οι άνθρωποι που γνωρίζουν μισούν ο ένας τον άλλον· δεν συγχωρούν τη γνώση, δεν συγχωρούν τα αποτελέσματα και την επιτυχία».