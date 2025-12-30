Ο Άρης δεν βγήκε… ποτέ στο παρκέ του κατάμεστου Παλέ, η Τσεντεβίτα έκανε ό,τι ήθελε και πήρε μια άνετη νίκη με 89-60 στην αυλαία του 2025, φέρνοντας και τις αποδοκιμασίες από το κοινό για την κάκιστη εικόνα των κιτρινόμαυρων.

Ο Άρης ήταν εκτός τόπου και χρόνου, δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα και δεν ανταποκρίθηκε στις υψηλές απαιτήσεις του, με αποτέλεσμα να σκορπίσει, όχι δώρα και χαμόγελα στη δύση του 2025, αλλά απογοήτευση στους 5.000 φίλους του που γέμισαν το Παλέ. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν λειτούργησε τίποτα σωστά για τον Άρη, τα επιθετικά του ατού (Τζόουνς, Νουά) ήταν σε κακή μέρα, ενώ αμυντικά η ομάδα ήταν μακριά από τη φιλοσοφία και τις αρχές της. Τρομακτικά άστοχοι οι κιτρινόμαυροι (19/61 σουτ), που έχασαν κατά κράτος και τη μάχη των ριμπάουντ (26-46).

Με την ήττα του αυτή ο Άρης υποχώρησε στο 6-6 και έχασε την ευκαιρία να μείνει κοντά στην 3η θέση, χωρίς όμως να πέσει κάτω από την προνομιούχο 6η θέση. Στην επόμενη αγωνιστική (13η) παίζει στην έδρα της Μανρέσα (6/1, 20:00), ενώ την προσεχή Κυριακή (4/1, 13:00) υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 13η αγωνιστική της GBL. Παράλληλα, η Τσεντεβίτα «δίπλωσε» τις νίκες επί του Άρη και βελτίωσε το ρεκόρ της στο 8-4, πιάνοντας την Μπαχτσεσεχίρ στη 2η θέση του ομίλου.

Ο Μπράις Τζόουνς είχε 13 πόντους, αλλά με 2/11 σουτ και 9/9 βολές, ο Ρόνι Χάρελ είχε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ο Ντανίλο Άντζουσιτς έβαλε 12 πόντους, ενώ ο Αμίν Νουά έμεινε στους 4 πόντους με 1/8 σουτ. Για την Τσεντεβίτα ο Αλεξέι Νίκολιτς έβαλε 23 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομαδας, ενώ ο Νίκος Χουγκάζ, στο φαινομενικά τελευταίο του παιχνίδι πριν μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, είχε 9 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Χαμένα ριμπάουντ και χωρίς συνοχή ο Άρης στο -15

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο Άρης βασιζόταν στον Τζόουνς, ο οποίος όμως ήταν άστοχος (0/5 σουτ), ενώ από την άλλη πλευρά η Τσεντεβίτα με τον Χουγκάζ να βγαίνει μπροστά (6π.) διατηρούσε ένα ελαφρύ προβάδισμα (7-10).Ο Άντζουσιτς έδινε λύσεις και με τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ έγινε το 13-10, ξεσηκώνοντας το κατάμεστο Παλέ. Σε εκείνο το σημείο οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν σερί 0-9 χάρη κυρίως στον Σκάρα , αλλά και την κακή αμυντική αντιμετώπιση του Άρη, με την πρώτη περίοδο να κλείνει στο 15-19.

Ο Άρης έψαχνε αντίδραση, όμως χωρίς επιτυχία. Η Τσεντεβίτα ελέγχοντας τα ριμπάουντ (6-15) και με τους Νίκολιτς Σκάρα να σκοράρουν ξέφυγε με 19-30. Οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς συνέχιζαν να χάνουν τα ριμπάουντ, οι φιλοξενούμενοι ανανέωναν επιθέσεις και με τρίποντα των Μπλάζιτς και Γκίμπσον έκαναν το 24-36. Τα προβλήματα για τους «κιτρινόμαυρους» δεν περιορίζονταν μόνο στο -14 (26-40), αλλά και στα τρία φάουλ του άποντου Νουά και στα δύο των σέντερ του Ίνοκ και Φόρεστερ. Ούτε επιθετικά, ούτε αμυντικά είχε συνοχή ο Άρης, ο Στιούαρτ, φτάνοντας τους 9 πόντους, έγραψε το 29-44, με τον Τζόουνς να μειώνει στο 31-44 του ημιχρόνου, στη διάρκεια του οποίου τα ριμπάουντ ήταν στο 11-23.

Ως το +30 η Τσεντεβίτα, καμία αντίδραση από τον Άρη

Οι κιτρινόμαυροι έδειχναν πλήρως ασύνδετοι και στις δύο μεριές του παρκέ, εύκολα λάθη κακές επιλογές στην επίθεση, χαμένα λέι και λάθος τοποθετήσεις στην άμυνα. Έτσι, με δύο τρίποντα των Στιούαρτ και Γκίμπσον η διαφορά ανέβηκε στο +20 για την Τσεντεβίτα (33-53). Το τρίποντο του Τζίραρντ διαμόρφωσε το 33-59, ο Χάρελ έσπασε την εξάλεπτη επιθετική ανομβρία της ομάδας του με ένα μικρό σερί 5-0, δίνοντας μια μικρή πνοή (38-59), όμως δρόμος ήταν μακρύς για τον Άρη. Ο Νουά προσπάθησε να δώσει λύσεις, αλλά οι Γκίμπσον και Νίκολιτς έγραψαν το 42-66 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στα ριμπάουντ η διαφορά ήταν χαώδης (20-37), ο Άρης ήταν διαρκώς άναρχος και ολοένα και πιο άστοχος (14/50 σουτ) και η σλοβένικη ομάδα διατηρούσε με άνεση το 20+ (44-68). Η απόσταση έφυγε στους 27 πόντους (47-74) με τρίποντο του Μπλάζιτς στο 34’ και στους 30 λίγο μετά (49-79), ενώ ο κόσμος ήταν ο μόνος που προσπαθούσε στην κερκίδα. Στα υπολειπόμενα λεπτά δεν άλλαξε κάτι και η Τσεντεβίτα πήρε ένα απρόσμενα άνετο διπλό, με τον κόσμο του Άρη στο τέλος να αποδοκιμάζει την ομάδα του για την εμφάνιση.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 31-44, 42-66, 60-89

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