Τσεκάρει Ματ Τόμας η ΑΕΚ

Οι άνθρωποι της Ένωσης δεν είναι ευχαριστημένοι με τον Τζιαν Κλαβέλ, τον οποίο σκέφτονται σοβαρά να αποδεσμεύσουν και το όνομα του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού έχει πέσει στο τραπέζι.
Ο Αμερικανός άσος αρέσει στον Ντράγκαν Σάκοτα, έχει στοιχεία που χρειάζεται η ΑΕΚ στα γκαρντ, με τον Ματ Τόμας να αγωνίζεται στην Γρανάδα στην Ισπανία, αλλά στο συμβόλαιό του να υπάρχει buy out, το οποίο πρέπει να καταβάλει η Ένωση.
Ο Αμερικανός γκαρντ έχει παραστάσεις από την Euroleague, εκεί που αγωνίστηκε με Παναθηναϊκό κι Άλμπα Βερολίνου και τη φετινή σεζόν με την Γρανάδα μετράει 14,4 πόντους στο ισπανικό πρωτάθλημα, με 44,3% στο τρίποντο μέσο όρο.