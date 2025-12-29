Τσεκάρει Ματ Τόμας η ΑΕΚ

Την περίπτωση του Ματ Τόμας εξετάζει η ΑΕΚ για την ενίσχυση της περιφέρειας.

Οι άνθρωποι της Ένωσης δεν είναι ευχαριστημένοι με τον Τζιαν Κλαβέλ, τον οποίο σκέφτονται σοβαρά να αποδεσμεύσουν και το όνομα του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού έχει πέσει στο τραπέζι.

Ο Αμερικανός άσος αρέσει στον Ντράγκαν Σάκοτα, έχει στοιχεία που χρειάζεται η ΑΕΚ στα γκαρντ, με τον Ματ Τόμας να αγωνίζεται στην Γρανάδα στην Ισπανία, αλλά στο συμβόλαιό του να υπάρχει buy out, το οποίο πρέπει να καταβάλει η Ένωση.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει παραστάσεις από την Euroleague, εκεί που αγωνίστηκε με Παναθηναϊκό κι Άλμπα Βερολίνου και τη φετινή σεζόν με την Γρανάδα μετράει 14,4 πόντους στο ισπανικό πρωτάθλημα, με 44,3% στο τρίποντο μέσο όρο.