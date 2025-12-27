Το δίδυμο φωτιά Ντόρσεϊ-Φουρνιέ, ο στυλοβάτης Μιλουτίνοφ και η πλημμύρα της τελευταίας περιόδου

Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα αλλά πέρασε από την έδρα της Βίρτους βγάζοντας αρετές αλλά και προβλήματα στην τέταρτη περίοδο. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Βίρτους, πολύ πιο δύσκολα από όσο φαινόταν στην διάρκεια του αγώνα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει να κρατήσει αρκετά πράγματα από αυτήν την νίκη. Οι Πειραιώτες ήθελαν απεγνωσμένα το ροζ φύλλο, αφού δεν τα έχουν πάει καλά στα τελευταία παιχνίδια τους και προφανώς ήθελαν να πάνε με καλή ψυχολογία στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Εκπληκτικά δύο δεκάλεπτα

Ο Ολυμπιακός μπήκε από την αρχή καλά στο ματς, με τον κόουτς να βάζει τον Παπανικολάου στην πεντάδα μαζί με τον Ντόρσεϊ και τον Γουόκαπ, να κυνηγάει παντού τον Έντουαρντς. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού γέμισε γρήγορα με φάουλ και οι ερυθρόλευκοι έχασαν την ασφάλεια στην μεταφορά της μπάλας στην επίθεση τους. Η Βίρτους που είναι μια σκληρή ομάδα, έπαιζε πολύ επιθετικά κάθε σκριν στην μπάλα που είχε χειριστές τους Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, θέλοντας να βγάλει την μπάλα από τα χέρια τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν φύγει γρήγορα η πρώτη πάσα μετά υπάρχει αριθμητικό πλεονέκτημα για την επίθεση, με τον Γάλλο να τα καταφέρνει καλύτερα. Ο Ντόρσεϊ αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες, αφού έκανε μια παραπάνω ντρίπλα, γεγονός που έφερε λάθη που οδήγησαν σε εύκολο καλάθι τους Ιταλούς.

Στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο όμως, είδαμε ίσως τον καλύτερο Ολυμπιακό φέτος, με την μπάλα να μην ακουμπάει καθόλου στο παρκέ, να υπάρχει ταχύτητα στις συνεργασίες και τον Φουρνιέ να λειτουργεί ως sniper, εκτελώντας τους Ιταλούς με κάθε τρόπο. Από κοντά και ο Ντόρσεϊ, στο πρώτο καλό παιχνίδι της χρονιάς και για τους δύο ταυτόχρονα. Αν για τον Ντόρσεϊ φέτος είναι κάτι φυσιολογικό, για τον Φουρνιέ ήταν το μήνυμα της επιστροφής του στα γνωστά στάνταρ απόδοσης. Οι δυο τους παρήγαγαν 47 από τους 97 πόντους του Ολυμπιακού, παίζοντας σχεδόν 18 λεπτά μαζί.

Εκεί που όλα έδειχνα ένα πανεύκολο βράδυ για τους ερυθρόλευκους, ήρθε μια ακόμη αμυντική κατάρρευση στην τέταρτη περίοδο, στην οποία ο Ολυμπιακός δέχτηκε 34 πόντους. Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό φέτος, οι Πειραιώτες είναι ομάδα που έχει αρνητικό ισοζύγιο (net rating) στις τέταρτες περιόδους, με -4.3 πόντους ανά 100 κατοχές και σίγουρα δεν θα μπορεί να βγαίνει αλώβητοι κάθε φορά. Σαν να έχασαν το μυαλό τους και να έφυγαν από το γήπεδο, αφήνοντας τους παίκτες της Βίρτους να κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν στο παρκέ για να μειώσουν στον πόντο.

Εκεί μπορεί να φαίνεται ότι τον κράτησαν τα δύσκολα καλάθια του Ντόρσεϊ ή το τρίποντο του Φουρνιέ, αλλά ο αφανής ήρωας ήταν ο Νικόλα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος, είναι ο καλύτερος σέντερ στην φετινή Ευρωλίγκα, με μια μοναδική ικανότητα να παράγει έξτρα κατοχές για την ομάδα του, μέσω την επιθετικών ριμπάουντ. Ο Μιλουτίνοφ, πήρε σχεδόν το ¼ των ριμπάουντ που διεκδίκησε στην ρακέτα των Ιταλών, κάνοντας θραύση για μια ακόμα φορά, δίνοντας ανάσες με τα tip in που έκανε στο τέλος. Ο υγιής Μίλου, μπορεί να μην κάνει ακριβώς τις δουλειές που έκανε ο Φαλ, όμως επιθετικά προσφέρει πολλά περισσότερα . Ειδικά απέναντι στην Βίρτους, μέσω του short roll έδωσε και πέντε ασίστ για 11 πόντους στους συμπαίκτες, όντας για ακόμα ένα παιχνίδι σούπερ κομβικός.

Η ισορροπία που πρέπει να βρεθεί

Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν μια καλή νίκη και την πέτυχε, ακόμα και αν η τελευταία εικόνα του αγώνα δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό που πρέπει να δουλέψει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είναι η ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Ο Ολυμπιακός έχει κατρακυλήσει στην 11η θέση στην διοργάνωση ως προς την αμυντική του αποτελεσματικότητα, πράγμα που φαίνεται και από τους πόντους που δέχεται στους περισσότερους αγώνες. Όταν συνυπάρχουν μαζί στο παρκέ, Φουρνιέ, Ντόρσει, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, είναι βέβαιο ότι μπορεί να κερδίσει πολλά στο επιθετικό κομμάτι, όμως αμυντικά, σίγουρα θα υπάρξουν αδυναμίες. Η απουσία του Γουόρντ είναι πολύ σημαντική, καθώς είναι ο παίκτης που φέρνει ενέργεια στο παρκέ, ενώ ο Γουόκαπ, είδαμε πόσο χρήσιμος είναι εχθές που δεν μπόρεσε να παίξει περισσότερο από εννιά λεπτά λόγω φάουλ. Ο Νιλικίνα, μπορεί να δώσει αμυντικά λύσεις, όμως στην επίθεση ο Ολυμπιακός παίζει με τέσσερις, ενώ και ο Χολ βρίσκεται αλλού για αλλού τακτικά. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα που θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός, για να αποκτήσει ξανά 2-way χαρακτήρα και να μπορεί να τελειώνει τα παιχνίδια του πολύ πιο εύκολα.

ΥΓ. Είδαμε και το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις στην Ευρωλίγκα, όπου ήταν φανερά εκτός κλίματος, όμως είναι σκληρό παιδί και καταλαβαίνει καλά το μπάσκετ, το έδειξε σε κάποιες φάσεις. Μόλις βρει καλύτερα τις θέσεις του μέσα στο γήπεδο και αφομοιώσει περισσότερο το παιχνίδι των συμπαικτών του, θα είναι μια σημαντική λύση για τους Πειραιώτες, αφού μπορεί να προσφέρει και στις δύο μεριές του παρκέ χωρίς κανένα πρόβλημα.