Στο τραπέζι του Πανιωνίου ο Τζο Τόμασον

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο κάποτε παίκτης του Προμηθέα είναι στη λίστα των Νεοσμυρνιωτών.

Ο Πανιώνιος είναι στην αγορά για να βρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις, προκειμένου να ενισχύσει το ρόστερ του και να προσπαθήσει να βγει από το αγωνιστικό αδιέξοδο, στο οποίο βρίσκεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, στο τραπέζι των Νεοσμυρνιωτών έχει πέσει το όνομα του Τζο Τόμασον, ενός ολ-αράουντ γκαρντ, που βρίσκεται στην Τόφας.

Ο Τόμασον είναι 32 ετών, έχει παίξει στην Ευρωλίγκα με την Μακάμπι, πήγε πέρυσι στους τελικούς του Eurocup με την Γκραν Κανάρια, παλιότερα είχε αγωνιστεί στον Προμηθέα.

Ο Πανιώνιος έψαξε και την περίπτωση του Μαρκίς Νοουέλ, που φεύγει από την Μπασκόνια, αλλά ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ κοιτάζει αλλού.