Ουόριορς: Δεν θα κινηθούν για «βόμβα» - Οι τρεις σέντερ που έχουν ξεχωρίσει

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αναμένεται να κινηθούν για έναν σέντερ, ενώ δε θα ψάξουν κάποια... βόμβα.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν συνδεθεί με διάφορους στόχους, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Άντονι Ντέιβις. Ωστόσο, ο General Manager του οργανισμού, Μάικ Ντανλεάβι, τόνισε πως οι «Πολεμιστές» δε θα κινηθούν για κάποια «βόμβα».

Όπως είπε μιλώντας στο «NBC Sports Bay Area», οι Ουόριορς δε θα κινηθούν για μία ανταλλαγή αντίστοιχη με αυτή που έκαναν για τον Τζίμι Μπάτλερ. Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος Κρις Χέινς τόνισε πως οι Νικ Κλάξτον, Ντάνιελ Γκάφορντ και Ρόμπερτ Ουίλιαμς είναι στη μεταγραφική λίστα της ομάδας.