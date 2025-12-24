Podcast Κοτζιά: Ένα είναι το ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινοι» μετράνε τρεις συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλίγκα, αλλά το θέμα της φροντ-λάιν τους απασχολεί ακόμη, τουλάχιστον τους φιλάθλους.

Ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός χθες στο Κάουνας, κερδίζοντας την Ζαλγκίρις και κάνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη στην Ευρωλίγκα. Ετσι περνάει χαρούμενα Χριστούγεννα και σιγά σιγά θα αρχίσει να σκέφτεται το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1).

Ο Τόλης Κοτζιάς στο podcast του αναλύει τα πάντα για τους «πράσινους»: πως ήρθαν οι τρεις θρίαμβοι, ποιος είναι ο παίκτης-κλειδί και το τι γίνεται με το θέμα της φροντ-λάιν. Ένα κεφάλαιο, που έχει ακόμη ένα σημαντικό ερωτηματικό.

Αναφέρεται επίσης στον Ολυμπιακό, τον Μόντε Μόρις και τον… Μο Μπάμπα.