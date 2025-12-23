Ο Μπέικον ήταν «καυτός» και διέλυσε την Αρμάνι (25π. 8ριμπ.) δίνοντας την νίκη στην ομάδα του με 99-92 στην «CocaCola Arena».

Η Ντουμπάι (9-9) υποδέχτηκε την Αρμάνι Μιλάνο (9-9) στην «CocaCola Arena» και πήρε μια σπουδαία νίκη που την έφερε μια ανάσα από την δεκάδα, έστω και με παιχνίδι παραπάνω, ισοβαθμώντας μάλιστα με την ιταλική ομάδα. Ένα παιχνίδι που η Ντουμπάι είχε τον απόλυτο έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος, δίχως να αγχωθεί ιδιαίτερα, με έναν καυτό Ντουέιν Μπέικον που σταμάτησε στους 25 πόντους και τα 8 ριμπάουντ.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την Ντουμπάι ήταν οι Μπέικον (25π. 8ρ.), Ράιτ (19π. 9ασ. ) και Καμπενγκέλε (17π. 8ρ.) ενώ για την Αρμάνι ξεχώρισαν οι Σιλντς (14π. 3ασ.) και Νίμπο (15π. 4ρ.).

Την επόμενη αγωνιστική, η Ντουμπάι θα ταξιδέψει στην Μαδρίτη (02/01, 21;45) για να αντιμετωπίσει την Ρεάλ ενώ η Αρμάνι θα αντιμετωπίσει την Βίρτους στην Μπολόνια (02/01, 21:30), στο ιταλικό ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής.

Με επιθετική ραψωδία του Μπέικον, μπροστά στο ημίχρονο η Ντουμπάι

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης, βρήκε την Ντουμπάι σε τρομερή επιθετική κατάσταση με πρωταγωνιστή τον Καμπενγκέλε ο οποίος είχε 8 γρήγορους πόντους (2/2 διπ. 1/1 τρ.), να προηγείται με 16-8 στο πρώτο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν σκορ από τον Σιλντς που είχε τους 5 από τους 8 πόντους της ιταλικής ομάδας. Η πρώτη διψήφια διαφορά ήρθε δυόμιση λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, με την ομάδα του Γκόλεματς να ξεφεύγει με 24-11, χτυπώντας συνεχώς στον αιφνιδιασμό. Η Αρμάνι έριξε την διαφορά στους 9 (26-17) με τρίποντο του Γκούντουριτς κάνοντας ένα επιμέρους 6-0.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τις ομάδες να είναι άστοχες και τον Νίμπο να δίνει την λύση με καλάθι και φάουλ. Η Ντουμπάι ήλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού, έχοντας μάλιστα και 10/14 δίποντα στην επίθεσή της και μια διαφορά στις παρυφές των δέκα πόντων (40-30), στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου. Κορυφαίος της Αρμάνι ο Νίμπο, ο οποίος είχε φτάσει στους 10 πόντους με 2 ριμπαόυντ και 4/5 σουτ. Η ομάδα του Ποέτα επέστρεψε στο ματς με σερί 9-0 (41-39) και έδειξε στην αντίπαλό της, ότι δεν θα παραδοθεί δίχως να δώσει μάχη. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 56-49, έχοντας σε καταπληκτική βραδιά τον Μπέικον (20π. 7/11 σουτ) και τον μαέστρο ΜακΚίνλει Ράιτ με 6 πόντους και 6 ασίστ.

Δεν κοίταξε ποτέ πίσω η Ντουμπάι και πήρε εύκολα την νίκη

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Σιλντς που έγινε και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 11 πόντους, ωστόσο η Αρμάνι κυνηγούσε σταθερά την Ντουμπάι στο σκορ. Οι διαφορές δεν ήταν πια της τάξεως των 10 πόντων όμως, η ιταλική ομάδα δεν έβρισκε τον τρόπο να απειλήσει τους γηπεδούχους, και ο ασταμάτητος Μπέικον τιμωρούσε κάθε λάθος των φιλοξενούμενων, με το σκορ να είναι στο 64-56, στα μέσα της τρίτης περιόδου. Από την άλλη, ασταμάτητος ήταν και ο Σέιβον Σιλντς που είχε φτάσει πια τους 14 πόντους με 3/5 τρίποντα. Δυόμιση λεπτά πριν το τέλος, ο Λεντέι με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 68-65, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς.

Στην τέταρτη περίοδο, ο ΜακΚίνλει Ράιτ βγήκε μπροστά και έδινε έτοιμα καλάθια στους συμπαίκτες του ( 8 ασίστ, 2 λάθη) και η Ντουμπάι ξέφυγε με 78-71, παίρνοντας μια μικρή διαφορά, όμως το παιχνίδι ήταν πια ντέρμπι. Η Αρμάνι ήταν πιο σκληρή στην άμυνα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο και έψαχνε ένα καλό δίλεπτο για να αγχώσει την ομάδα του Γκόλεματς. Ο ασύλληπτος ΜακΚίνλει Ράιτ του δευτέρου ημιχρόνου (16π. 8ασ.) πήρε από το χέρι την ομάδα του στην κρίσιμη καμπή του παιχνιδιού, και με ένα καλάθι και φάουλ της έδωσε ανάσα... νίκης, καθώς πήγε το σκορ στο 86-80, τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Η Αρμάνι έκανε λάθη, η Ντουμπάι «έτρεχε« στο ανοιχτό γήπεδο και με κάρφωμα του Άντερσον πήρε διαφορά 8 πόντων (91-83). Ο Μπέικον με δύο εύστοχες βολές ανέβασε την διαφορά στους δέκα (97-87), ενάμιση λεπτό πριν το τέλος και ουσιαστικά σφράγισε την νίκη για την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 56-49, 72-71, 99-92

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