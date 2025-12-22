Παρελθόν και επίσημα από τον ΠΑΟΚ ο Μπράουν

Κι επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Στέφεν Μπράουν.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λύσης της συνεργασίας με τον Αμερικανό γκαρντ, λόγω της υπεραριθμίας πλέον στην περιφέρεια της ομάδας, μετά τις μεταγραφές των Τίμι Άλεν, Μπριν Ταϊρί και Πάτρικ Μπέβερλι, με το SDNA να έχει σταθεί σε αυτή την ισχυρή πιθανότητα.

Υπενθυμίζεται πως πρώτος είχε αποχαιρετήσει ο Κέι Τζέι Τζάκσον. Όσον αφορά τον Μπράουν στα 8 ματς που έπαιξε στην GBL είχε 12 πόντους, 4,9 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο και αντίστοιχα στο FIBA Europe Cup σε 6 παιχνίδια είχε 12 πόντους, 6,8 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ μ.ο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Stephen Brown. Ευχαριστούμε τον Stephen για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».