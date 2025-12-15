«Φέρνει Κάμερον Πέιν η Παρτιζάν»!

Έτοιμη για μία σπουδαία κίνηση με την απόκτηση του Κάμερον Πέιν είναι η Παρτιζάν!

Η σερβική ομάδα αναζητά ακόμα έναν παίκτη στην περιφέρεια και σύμφωνα με την «Kurir» είναι κοντά στο να αποκτήσει τον ΝΒΑer Κάμερον Πέιν.

Η Παρτιζάν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Αμερικανό άσο και όπως όλα δείχνουν θα κάνει το βήμα στην Ευρώπη για λογαριασμό της σερβικής ομάδας.

Ο Κάμερον Πέιν έχει συνολικά αγωνιστεί σε 7 συλλόγους στο ΝΒΑ και την περασμένη σεζόν με τους Νικς είχε 6,2 πόντους, 2,4 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ μέσο όρο.

Ο 31χρονος άσος μετράει 549 παιχνίδια στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και το 2021 ήταν φιναλίστ στους τελικούς του ΝΒΑ, όπου ηττήθηκε από τους Μπακς με 9,3 πόντους, 3,2 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ στα πλέι οφ.