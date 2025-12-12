Πέντε νοκ άουτ για την ΑΕΚ ενόψει του Παναθηναϊκού

Σημαντικά προβλήματα για την ΑΕΚ ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το μεγάλο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Η Ένωση προπονήθηκε ενόψει της αναμέτρησης και ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε πέντε παίκτες να είναι απόντες. Οι Κρις Σίλβα και Άντονις Αρμς ταλαιπωρούνται από ίωση και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί αύριο το πρωί (13/12).

Την ίδια ώρα, εκτός είναι οι Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν, οι οποίοι ακολουθούν προγράμματα αποθεραπείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα προβλήματα της ΑΕΚ έγιναν ξανά… πέντε, αφού τόσοι ήταν οι απόντες της σημερινής προπόνησης.

Μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση με Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR τέθηκαν νοκ άουτ και οι Κρις Σίλβα και Αντόνις Αρμς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί το πρωί από το Ιατρικό Επιτελείο της ΑΕΚ BC.

Εκτός δράσης έχουν τεθεί επίσης οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας».