Ανακοίνωσε τον Μαριάνοβιτς η Ιλιρίγια Λιουμπλιάνας (pic)

Στην Ιλιρίγια Λιουμπλιάνας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στην Αδριατική λίγκα μετά από 10 χρόνια.

Η Ιλιρίγια Λιουμπλιάνας προχώρησε σε μία πολύ σημαντική κίνηση, καθώς υπέγραψε τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς. Έτσι, ο έμπειρος σέντερ επιστρέφει στην Αδριατική λίγκα μετά από 10 σεζόν.

Ο 37χρονος έχει περάσει από τον ΤΣΣΚΑ Μόσχας, την Ζαλγκίρις Κάουνας, τον Ερυθρό Αστέρα, τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Λος Άντελες Κλίπερς, τους Ντάλας Μάβερικς, τους Χιούστον Ρόκετς και την Φενερμπαχτσέ μεταξύ άλλων, ενώ πέρσι φόρεσε και τη φανέλα των Τσετσιάνγκ Λάιονς.

Την περασμένη σεζόν, με την Φενερμπαχτσέ στο πρωτάθλημα μέτρησε 10,1 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 7 αγώνες και στην Euroleague 4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 6 αναμετρήσεις. Από την άλλη, με την κινέζικη ομάδα είχε 4,2 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ σε 5 ματς.