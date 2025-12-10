Μπράουν: «Ο Χαρτ μου θυμίζει τον Ιγκουοντάλα»

Ο προπονητής των Νικς, Μάικ Μπράουν, σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο Τζος Χαρτ του θυμίζει τον Άντρε Ιγκουοντάλα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Θα σου πω κάτι, μου θυμίζει τον Άντρε Ιγκουοντάλα από την άποψη ότι αν δεν καταλαβαίνεις πραγματικά το μπάσκετ, τότε είναι δύσκολο να εκτιμήσεις πραγματικά το παιχνίδι τους.

Και οι δύο αυτοί παίκτες, μερικές φορές τους κοιτάζουμε και μπορεί να σκεφτόμαστε, καλά, δεν είναι πραγματικά αυτό, δεν είναι εκείνο, δεν μπορεί να το ξανακάνει. Είναι το αντίθετο. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ο Τζος μπορεί να κάνει τα πάντα.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που κάνει που είναι ελίτ, και κάποια πράγματα που κάνει αρκετά καλά. Αυτός είναι ο Τζος. Κάνει ό,τι θέλεις να κάνει, όχι μόνο στην επίθεση, αλλά και στην άμυνα. Προστατεύει, από το ένα έως το πέντε, και ούτω καθεξής. Το ίδιο και στην επίθεση. Μερικά από τα πράγματα που κάνει είναι ελίτ, και μερικά από τα πράγματα που κάνει είναι σε αρκετά καλό επίπεδο.

Όταν έχεις έναν παίκτη με το IQ του Άντρε ή του Τζος, φίλε, μπορούν να συμβούν καλά πράγματα για όλη την ομάδα σου. Και αυτό κάνει τη δουλειά σου πιο εύκολη ως προπονητής».