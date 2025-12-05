Χρυσικόπουλος ενόψει ΠΑΟΚ: «Αντιμετωπίζουμε την πιο φορμαρισμένη ομάδα στο πρωτάθλημα»

Ο Λίνος Χρυσικόπουλος ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ δήλωσε πως ο Κολοσσός θα αντιμετωπίσει την πιο φορμαρισμένη ομάδα στο πρωτάθλημα και πως από την πλευρά τους έχουν προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούν.

Ο Κολοσσός Ρόδου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας (6/12, 16:00) για την 9η αγωνιστική της GBL και θέλει να πετύχει την τρίτη νίκη του στο πρωτάθλημα απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Ενόψει του αυριανού παιχνιδιού ο έμπειρος φόργουορντ ανέφερε:

«Αντιμετωπίζουμε την πιο φορμαρισμένη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο θα είναι το παιχνίδι, σε ένα κατάμεστο γήπεδο με αρκετό ενθουσιασμό ειδικά μετά την αλλαγή στο διοικητικό κομμάτι.

Από την πλευρά μας δουλέψαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε προκειμένου να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί και να αντιστρέψουμε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί».