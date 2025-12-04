Απίθανο παιχνίδι στη Βουλγαρία, όπου η Χάποελ Τελ Αβίβ (10-4) επέστρεψε από το -11 του 34', «λυγίζοντας» τελικά με 87-80 την «θαρραλέα» και ουραγό Βιλερμπάν (3-11) του μαγικού Νάντο Ντε Κολό (20 πόντοι) χάρη στο έναυσμα... αντεπίθεσης του Αντόνιο Μπλέικνι (16 πόντοι)! MVP του ματς ο Νταν Οτούρου (18 πόντοι).

Λιγοστός ήταν ο κόσμος που προσήλθε στην «Arena Botevgrad», ώστε να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί, όμως η γαλλική ομάδα δεν ήθελε να το κάνει εύκολο. Επιπρόσθετα, η Βάσω Τσαρούχα συμπλήρωσε την τριάδα των διαιτητών και τόνωσε το «ελληνικό στοιχείο» του ματς. Ο Ένις βρέθηκε για πρώτη φορά στην αρχική πεντάδα του Δημήτρη Ιτούδη και με οκτώ σερί πόντους σημείωσε το 10-3 στο 4'. Ο Οτούρου έκανε ό,τι ήθελε στο «ζωγραφιστό», φθάνοντας γρήγορα στους οκτώ πόντους, ο Ντε Κολό κρατούσε κοντά τη Βιλερμπάν (16-13, 7'), όμως Μίσιτς και Μπράιαντ έκλεισαν το δεκάλεπτο στο 27-17.

Μετά τον Οτούρου ανέλαβε δράση ο Μότλεϊ, σκοράροντας 13 πόντους στη δεύτερη περίοδο! Η Χάποελ έφθασε στο +13 με το 32-19, στο +14 με το 41-27 και στο +15 με το 45-30 στο 17' χάρη σε καλάθι του Γκινάτ, όμως οι φωνές του Πιερίκ Πουπέ «αφύπνισαν» τους φιλοξενούμενους που «έτρεξαν» σερί 8-0 για το 45-38 στο 19', ενώ στην εκπνοή του ημιχρόνου ο Μότλεϊ έκανε φάουλ στο σουτ του Σελίας, ο οποίος με τρεις εύστοχες βολές μείωσε στο 47-41, δίνοντας άλλο ενδιαφέρον με την επιστροφή από τα αποδυτήρια.

Τα highlights του αγώνα:



Με ηγέτη τον Ντε Κολό και άμυνα... γρανίτη, η ASVEL δούλευε σταδιακά μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της σεζόν! Αν και ο Οτούρου μπήκε φορτσάτος για το 51-45 (22'), οι Λάιτι και Γουότσον έδωσαν το πρώτο προβάδισμα με 51-52 στο 24'! Ο Μότλεϊ επέστρεψε, ο Μπλέικνι «συνδέθηκε» με το καλάθι επιτέλους, όμως το 62-57 στο 28' δεν πτόησε τους αποφασισμένους «Λυωνέ», ούτε το 64-59 του Μίσιτς, καθώς Ντε Κολό, Τραορέ και Αζινσά ισοφάρισαν σε 64-64, προκαλώντας ένα «χιτσκοκικό» ντέρμπι στην καθοριστική περίοδο!

Ο Μπράιαντ βρέθηκε σε «κακό βράδυ», αποδιοργανώνοντας την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης, την ώρα που ο Ντε Κολό είχε πάρει από το... χέρι τη Βιλερμπάν μέχρι να καθίσει για ανάσες και ο Μπλέικνι να «ζεσταθεί». Τρίποντο του Σελίας για το 64-71 και 66-77 στο 34' από τους Χάρισον και Ντε Κολό, τη μεγαλύτερη διαφορά που «έχτισαν». Έκτοτε, ο Μπλέικνι σημείωσε 10 πόντους, μειώνοντας σε 72-77 και ανατρέποντας την κατάσταση με τρίποντο και βολή για το 80-77, 2:30 για το τέλος! Ακόμα ένα ο Βαϊνράιτ για το 83-77, με τον Ντε Κολό να χάνει τη συγκέντρωσή του, μαζί και η ASVEL, παρ' ότι ο Αζινσά απάντησε για το 83-80 με 46 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Τελικό 87-80 με τέσσερις πόντους του Μάλκολμ.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-41, 64-64, 87-80

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