Ο Πρόεδρος της Σερβίας απάντησε στις φήμες ότι ευθύνεται για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς

Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, απάντησε στις φήμες που τον θέλουν να ευθύνεται για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από την Παρτιζάν και στην Σερβία γίνεται... χαμός. Μάλιστα, αρκετοί κατηγορούν τον Πρόεδρο της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, πως αυτός ευθύνεται για την αποχώρηση του θρυλικού κόουτς.

Μιλώντας για αυτές της φήμες, ο Βούτσιτς είπε με ειρωνικό ύφος: «Το λένε μάλλον επειδή βοήθησα να τον φέρω στην Παρτίζαν και μετά δεν παρενέβην σε τίποτα. Και επειδή σιώπησα σε όλες τις φωνές και τα επιφωνήματα και δεν είπα ποτέ λέξη, ενώ βοηθήσαμε πολύ και την Παρτίζαν ως κυβέρνηση».