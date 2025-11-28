Χαμός στη Βοσνία με Μπιμπέροβιτς: «Είναι σκουπίδι, να του απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα»!

Χαμός στη Βοσνία με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, που με την Τουρκία έπαιξε εναντίον της χώρας που έχει γεννηθεί.

Η Βοσνία αντιμετώπισε την Τουρκία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Μπιμπέροβιτς, που αγωνίζεται ως νατουραλιζέ, να παίζει απέναντι στην πατρίδα του ουσιαστικά.

Ο άσος της Φενέρμπαχτσε έχει γεννηθεί στη Ζένιτσα και μέχρι τα 16 του ήταν διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Βοσνίας, την οποία «σκότωσε» με την Τουρκία, έχοντας 20 πόντους.

Τα σχόλια μάλιστα ήταν έντονα από τους φίλους της Βοσνίας, που μεταξύ άλλων ανέφεραν: «Θα έπρεπε να απαγορευτεί στον Μπιμπέροβιτς η είσοδος στη Βοσνία. Τι σκουπίδι είναι αυτός ο Μπιμπέροβιτς. Παίζει εναντίον της χώρας του και είναι χαρούμενος έτσι. Τι βρωμιά. Έλα τώρα, αν μεγάλωνε εκεί, τότε θα καταλάβαινα».

Ενώ φυσικά δεν έλειψαν και οι χαρακτηρισμοί «προδότης», καθώς αγωνίστηκε κόντρα στην πατρίδα του.