Συγκλονιστικός Πολονάρα: «Τα πόδια μου έτρεμαν, είναι η δεύτερη μέρα μου χωρίς αναπηρικό καροτσάκι»

Ο Ακίλε Πολονάρα βρέθηκε στο γήπεδο για την αναμέτρηση της Ιταλίας με την Ισλανδία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ιταλός άσος σε δηλώσεις του μίλησε για την παρουσία του στο γήπεδο, την τεράστια μάχη που δίνει και συγκλόνισε με τα λόγια που ανέφερε για την πορεία της υγείας του και το θάρρος που τον διακρίνει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Sky»:

«Όταν μπήκα στο γήπεδο, τα πόδια μου έτρεμαν, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Είναι η δεύτερη μέρα μου χωρίς να χρησιμοποιώ αναπηρικό καροτσάκι, και αυτό από μόνο του είναι μια επιτυχία.

Νιώθω απίστευτα τυχερός που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παρόλο που δεν μπόρεσα να είμαι μαζί τους το καλοκαίρι. Αν αυτοί οι παίκτες βρίσκονται εδώ σήμερα, είναι επειδή είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν».