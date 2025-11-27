Παρών ο Πολονάρα στο Ιταλία - Ισλανδία και αποθέωση! (vid)

Αποθέωση για τον Ακίλε Πολονάρα στο ματς της Ιταλίας με την Ισλανδία.

Ο Ιταλός μαχητής της ζωής δίνει το παρών στο παιχνίδι της εθνικής Ιταλίας και όλο το γήπεδο σηκώθηκε για να του δώσει το πιο δυνατό χειροκρότημα για να του δώσει κουράγιο στον μεγάλο προσωπικό αγώνα που δίνει.

Στα video wall του Palazzetto Dello Sport της Ρώμης, ο Πολονάρα παρουσιάστηκε ως ο 13ος παίκτης της ομάδας, το κοινό σηκώθηκε για να τον αποθεώσει και εκείνος ανταπέδωσε με θέρμη. Μαζί του και ο Λουίτζι Ντατόμε (φωτό).

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