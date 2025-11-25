Σε ένα πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι, η Φενέρμπαχτσε πήρε τη νίκη κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια με 66-64, χάρη στους Μπάλντγουιν και Μέλι, φτάνοντας έτσι τις πέντε σερί νίκες στη διοργάνωση.

Στις λεπτομέρειες κρίθηκε το παιχνίδι της Πόλης, με τη Φενέρμπαχτσε να παρουσιάζεται νωθρή και να δίνεται έτσι η δυνατότητα στη Βίρτους να πάρει το δεύτερο διπλό της. Κάτι που δεν έγινε τελικά, με τον Νίκολο Μέλι (4π., 6ριμπ.) να γίνεται ο ήρωας των γηπεδούχων στο τελευταίο λεπτό. Με τη νίκη αυτή η Φενέρ ανέβηκε στο 8-5 πλησιάζοντας την πρώτη τετράδα, ενώ η Βίρτους υποχώρησε στο 6-7, μένοντας με μία νίκη εκτός έδρας σε οκτώ παιχνίδια.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ουέιντ Μπόλντγουιν με 18 πόντους -τους 11 στην τέταρτη περίοδο- και ακολούθησε ο Ντέβον Χολ με 9 πόντους (3/7τρ.). Για τη Βίρτους ο Ματ Μόργκαν πέτυχε 13 πόντους και ο Κάρσεν Έντουαρντς έμεινε στους 11 με 3/16 σουτ (0/8 τρίποντα).

Στην επόμενη αγωνιστική (14η) η Φενέρ παίζει στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό (4/12, 21:15), ενώ η Βίρτους υποδέχεται την Ντουμπάι (5/12, 21:30).

Κακό παιχνίδι και ελαφρύ προβάδισμα για τη Βίρτους

Με χαμηλό επιθετικά ρυθμό μπήκαν στο ματς οι δύο ομάδες (2-3 στο 4'), όμως οι Χολ και Μπιμπέροβιτς με δύο συνεχόμενα τρίποντα έβαλαν την ομάδα τους μπροστά με 8-6. Η Βίρτους απάντησε με Βιλντόζα και Τζάλοου (σερί 0-7) για το 10-13, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 15-17 μετά από καλάθι του Παγιόλα.

Ένα γρήγορο 4-0 έβαλε τους γηπεδούχους μπροστά (19-17), αλλά η Βίρτους εκμεταλλευόμενη την αστοχία των αντιπάλων πήρε ξανά το προβάδισμα (19-24) και έφτασε στο 25-31 με τρίποντο του Νιάνγκ. Η Φενέρ παρότι έλεγχε τα ριμπάουντ και ανανέωνε τις επιθέσεις της (7 επιθ. ριμπ.) δεν σκόραρε εύκολα (11/34 σουτ), όμως στο τελευταίο λεπτό με Μπιμπέροβιτς και Μπόλντγουιν μείωσε στον πόντο για το 30-31 του ημιχρόνου.

Το έκρινε στο τέλος ο Μέλι

Το παιχνίδι συνέχιζε να είναι κακό ποιοτικά, με τους φιλοξενούμενους πάντως να μένουν μπροστά (36-39) με τους Μόργκαν και Βιλντόζα. Ο Χολ με δύο τρίποντα κρατούσε επιθετικά την ομάδα του και με τον ίδιο τρόπο οι Κόλσον και Μπόλντγουιν έγραψαν το 50-47 της τρίτης περιόδου. Διάστημα στο οποίο ο Έντουαρντς είχε μείνει στους 3 πόντους με 1/10 σουτ και ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς τον κρατούσε στον πάγκο.

Παρότι ο Μπόλντγουιν έκανε το 52-49, η Φενέρ σίγησε ξανά επιθετικά για περισσότερο από τρία λεπτά, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να προηγηθούν με 52-55 χάρη και στον Έντουαρντς που είχε περάσει ξανά στο παιχνίδι. Ο Κόλσον με τρίποντο ισοφάρισε ξανά (57-57) και μετά τα τρία συνεχόμενα άστοχα τρίποντα του Χολ, ο Μπόλντγουιν βρήκε τον στόχο από τα 6,75μ. και με 2/2 βολές του στη συνέχεια έκανε το 62-59 στο 38'. Μόργκαν και Μπόλντγουιν με βολές κράτησαν αναλλοίωτη τη διαφορά (64-61) και ο πρώτος με τρίποντο έφερε την απόλυτη ισορροπία (64-64) στο 1'12'' πριν το φινάλ. Με δύο επιθετικά ριμπάουντ ο Μέλι έγραψε το 66-64 στα 45'' και λίγο μετά ο ίδιος κέρδισε επιθετικό φάουλ από τον Παγιόλα. Ακολούθησε χαμένη επίθεση του Μπόλντγουιν, ο ίδιος πήρε το επιθετικό ριμπάουντ στα 12'', η Βίρτους δεν έκανε φάουλ και το ματς τελείωσε εκεί...

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 30-31, 50-47, 66-64

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.